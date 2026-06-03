Oyuncu Zarina Yuldasheva doğum gününde büyüleyici görünümüyle ilgi odağı oldu

Oyuncu Zarina Yuldasheva 2 Haziran'da 26 yaşına girdi. Sanatçı doğum gününü yakınları ve arkadaşlarıyla kutlayarak, kutlamadan kareleri sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Edinilen bilgilere göre, Zarina Yuldasheva doğum gününü oyuncu Durdona Kurbanova ile aynı gün kutladı. Sıcak bir ortamda geçen etkinlikte konuklar sanatçılara samimi dileklerini iletti.

Oyuncu, kutlama gecesinde zarif ve güzel görünümüyle etkinliğin adeta kraliçesi oldu. Fotoğraflarda onun adına hazırlanan çiçekler ve hediyeler de yer aldı.

Hayranları ve meslektaşları yorumlarda Zarina Yuldasheva'nın doğum gününü kutlayarak ona mutluluk, sağlık ve yeni yaratıcı başarılar diliyor.