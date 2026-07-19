Havacılık tarihinde yeni bir sayfa: DARPA, F-16 savaş uçağını ilk kez yapay zeka ile test etti

ABD Savunma Bakanlığı İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA) ve ABD Hava Kuvvetleri, modern havacılık tarihinde önemli bir adım attı. Modernize edilmiş bir F-16 savaş uçağı, ilk kez yapay zeka (AI) kontrolü altında başarılı bir uçuş gerçekleştirdi. Bu test, otonom kontrol sistemlerinin eski nesil uçaklara entegre edilmesi konusundaki en büyük başarılardan biri olarak değerlendiriliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Test sürecinde Viper Experimentation and Next-generation Operations Model (VENOM) adı verilen özel bir teknolojik kompleks kullanıldı. Bu sistemin özelliği, F-16 uçağının temel yazılımını tamamen yeniden yazmaya gerek kalmadan yapay zekayı kokpite entegre etmeye olanak tanımasıdır. VENOM, sadece uçuşu kontrol etmekle kalmayıp aynı zamanda çeşitli sensörleri ve diğer uçak içi sistemleri de yönetme yeteneğine sahiptir.

İnsan denetiminde otonomi

Uçuş sırasında güvenlik önlemlerine özel önem verildi. Uçağı havalandırma görevini deneyimli bir pilot üstlendi, ardından kontrol tamamen yapay zekaya devredildi. Bu aşamada "human-on-the-loop" (döngüde insan denetimi) prensibi uygulandı. Bu şemaya göre pilot kokpitte kalarak sistemin çalışmasını izler ve gerektiğinde müdahale edebilir, ancak yapay zeka tarafından alınan her kararı onaylaması gerekmez.

DARPA uzmanları, özel bir deneysel uçak yerine seri üretim bir F-16 modelinin kullanılmasının, teknolojinin gelecekte geniş çapta uygulanmasını kolaylaştıracağını belirtiyor. Bu yöntem, aynı anda birden fazla savaş uçağında farklı AI ajanlarını, yeni taktikleri ve insansız hava araçlarıyla iş birliği yöntemlerini test etme imkanı sağlıyor.

Geleceğin savaş havacılığı vizyonu

VENOM projesi, DARPA'nın Artificial Intelligence Reinforcements (AIR) programı ile yakından ilişkilidir. Gelecekte bu tür sistemlerin, askeri pilotlara tüm insansız hava aracı filolarını uzaktan yönetme ve karmaşık muharebe görevlerini yerine getirme konusunda yardımcı olması hedefleniyor. Bu durum, modern hava savaşlarındaki son derece karmaşık ve hızlı durumlarda insan üzerindeki yükü azaltacaktır.

ixbt.com'a göre, yapay zekanın havacılığa entegrasyonunda güvenilirlik ve beklenmedik durumlarda sistemin tepkisi en temel sorunlardan biri olmaya devam ediyor. Gerçekleştirilen testler, bu teknolojileri bilgisayar simülasyonlarından gerçek uçuşlara taşımak için gerekli olan kritik verilerin toplanmasına hizmet ediyor. Şimdilik bir AI asistanı olarak görülse de, gelecekte tamamen bağımsız bir muharebe birimine dönüşebilir.