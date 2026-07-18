Hindistan Başbakanı Narendra Modi ülke halkını temizliğe çağırıyor

·4·Dünya
Hindistan Başbakanı Narendra Modi ülke halkını temizliğe çağırıyor

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ülke halkını temizliği günlük bir alışkanlık olarak görmeye çağırdı. Modi, temizliğin sadece bir kurumun veya belirli çalışanların sorumluluğunda olmadığını, her vatandaşın kişisel sorumluluğu olması gerektiğini vurguladı.

Bu yaklaşım, "Temiz Hindistan" (Swachh Bharat Abhiyan) programı kapsamında teşvik edilmektedir. Program; sanitasyon ve hijyen koşullarını iyileştirmeyi, kamusal alanlarda temizliği korumayı ve halk arasında çevre bilincini artırmayı amaçlamaktadır.

Sokaklara çöp atılmasının azaltılması, ortak kullanım alanlarının düzenli tutulması ve kişisel hijyene uyulmasına odaklanılmaktadır. Amaç, temizliği geçici bir eylem değil, kalıcı bir yaşam tarzı haline getirmektir.

Girişim kapsamında su kaynaklarını ve nehirleri kirlilikten koruma konusu da önemli bir yer tutmaktadır. Ganj Nehri'ni korumak ve çevreye karşı sorumluluk duygusunu güçlendirmek için bilgilendirme çalışmaları yürütülmektedir.

Aynı zamanda Hindistan'da umumi tuvaletlerin inşası ve halk için sanitasyon koşullarının iyileştirilmesi çalışmaları da devam etmektedir. Bu önlemler, hijyen kültürünü yaygınlaştırmaya ve halk sağlığına yönelik riskleri azaltmaya hizmet etmektedir.

Narendra ModiҲиндистонСвачх Бҳарат АбҳиянГанг
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör
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