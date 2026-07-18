Tottenham bir sonraki büyük transferini gerçekleştiriyor: Savinho Londra yolunda

·3·Spor
Tottenham bir sonraki büyük transferini gerçekleştiriyor: Savinho Londra yolunda

Londra kulübü Tottenham, yaz transfer dönemindeki aktifliğini sürdürerek Manchester City'nin kanat oyuncusu Savinho ile sözleşme imzalamaya çok yaklaştı. Daily Mail'in haberine göre, bu transferin toplam maliyetinin 65 milyon sterlin olması bekleniyor. Brezilyalı futbolcu uzun süredir "Spurs"ün radarındaydı. Bu haberi Goal.com bildiriyor. aktarıyor.

Tottenham takımı, geçen sezonki başarısız performansın ardından yeni teknik direktör Roberto De Zerbi yönetiminde kadroda köklü bir reforma gitmeye başladı. 22 yaşındaki Savinho'nun bu reformun önemli bir parçası olması bekleniyor. Londra kulübünün Brezilyalı yeteneği geçen yılki transfer döneminde de takip ettiği ancak o dönemde anlaşmanın sağlanamadığı biliniyor.

Transfer piyasasındaki rekor harcamalar

Bu yaz transfer dönemi Tottenham için görülmemiş düzeyde pahalıya mal oluyor. Roberto De Zerbi, takımı güçlendirmek için şimdiden 200 milyon sterlinden fazla harcama yaptı. Savinho'nun transferi ise kulübün hedeflerinin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Uzmanlara göre kulüp, transfer dönemi kapanana kadar birkaç yeni isim daha açıklayabilir.

Savinho için Manchester City kariyeri pek parlak geçmedi. Geçen sezon İngiltere Premier Lig'de 24 maça çıkan oyuncu sadece bir gol atabildi. Buna rağmen Tottenham teknik heyeti futbolcunun potansiyeline yüksek değer biçiyor ve De Zerbi'nin sisteminde en iyi özelliklerini sergileyebileceğine inanıyor.

Futbolcunun kendisi de sosyal medya aracılığıyla Manchester'dan ayrılacağının sinyalini verdi. Instagram hesabında bir bavul ve "biraz kafa dinlemeye gidiyorum" yazılı bir fotoğraf paylaştı. Bu durum, taraftarlar arasında Londra kulübüne transferinin neredeyse bittiği yönündeki tahminleri güçlendirdi.

Manchester City ve Tottenham'ın gelecek planları

Manchester City ise Brezilyalı futbolcunun yerine uygun bir aday aramaya başladı. Goal.com'un haberine göre "City"nin gözü Paris Saint-Germain'in genç yeteneği Ibrahim Mbaye'de. İlginç olan ise 18 yaşındaki bu futbolcuya Tottenham, Aston Villa ve RB Leipzig kulüplerinin de talip olması.

Geçen sezonu lig tablosunun 17. sırasında tamamlayan Tottenham için kadroyu derinleştirmek hayati bir mesele. De Zerbi özellikle hücum hattında rekabeti artırmayı hedefliyor. Aynı zamanda teknik direktör, takımın diğer üyeleriyle de görüşmeler yapıyor. Football London'ın haberine göre, 21 yaşındaki Mathys Tel ile görüşen De Zerbi, yeni transferlere rağmen oyuncunun 2026-27 sezonu planlarında önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

TottenhamManchester CitySavinhoTransferlerFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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