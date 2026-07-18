İsrail, Lübnan'ın güneyindeki üç okulu yıktı

17 Temmuz'da İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki üç okulu yıktığı öğrenildi. Konuyla ilgili açıklama, Ülke Eğitim Bakanı Rima Karami tarafından yapıldı.

Bakanın ifadesine göre, ordu önce okullardaki ekipmanları dışarı çıkardı, ardından binaları patlayıcı maddeler kullanarak yerle bir etti. Sonuç olarak bu eğitim kurumları, savaş sırasında yıkılan okullar listesine eklendi.

Karami, uluslararası toplumu eğitim kurumlarını korumaya ve saldırıları durdurması için İsrail'e baskı yapmaya çağırdı.

UNESCO verilerine göre, Haziran ayına kadar Lübnan'da 17 okul tamamen yıkılmış, 100'den fazlası ise zarar görmüştü. Son olayla birlikte yıkılan okul sayısı en az 20'ye ulaştı. Çatışmalar nedeniyle yaklaşık 500 bin çocuğun eğitim alma imkanından mahrum kaldığı belirtiliyor.