Elon Musk 2 trilyon parametreli yeni yapay zeka modelini duyurdu

Dünyanın en zengin girişimcilerinden biri olan Elon Musk, xAI şirketi tarafından geliştirilen yeni nesil yapay zeka modeli hakkında önemli bilgiler paylaştı. 2 trilyon parametreye sahip bu yeni dil modelinin, yetenekleri bakımından mevcut Grok 4.5 sürümünü önemli ölçüde geride bırakacağı belirtiliyor. Musk, yeni modelin eğitim sürecinin ilk aşamasının önümüzdeki hafta tamamlanacağını vurguladı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu gelişme teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırıyor; çünkü parametre sayısındaki artış, yapay zekanın mantıksal akıl yürütme, karmaşık problemleri çözme ve insan dilini anlama yeteneklerini kökten iyileştiriyor. ixbt.com yayınına göre Elon Musk, yeni modelin tüm göstergeler bakımından Grok 4.5'ten üstün olduğunu düşünüyor.

Rekabet ve verimlilik konusu

Yeni modelin ana rakibi olarak Çinli Moonshot AI şirketi tarafından sunulan Kimi K3 modeli görülüyor. Kimi K3, şu anda 2,8 trilyon parametre ile dünyanın en büyük açık kaynaklı yapay zeka modeli olarak kabul ediliyor. Ancak xAI araştırmacısı Min Choi'nin verilerine göre, Musk'ın modelleri kaynak kullanımı açısından çok daha tasarruflu.

Analizler, Kimi modelinde görevleri yerine getirmenin xAI mimarisine kıyasla yaklaşık üç kat daha maliyetli olduğunu gösteriyor. Bu durum, Elon Musk'ın ekibinin sadece güce değil, aynı zamanda ekonomik verimliliğe de odaklandığını kanıtlıyor. Yeni model, Grok 4.5'in yüksek hızlı üretim özelliklerini korurken kalite açısından yeni bir seviyeye ulaşıyor.

Hatırlatmak gerekirse, Grok 4.5 modeli 2026 Temmuz ayı sonu itibarıyla Long-Horizon Terminal-Bench sıralamasında birinci sırada yer almıştı. Bu, xAI şirketinin kısa sürede OpenAI ve Google gibi devlerle eşit düzeyde rekabet edebilecek seviyeye ulaştığını gösteriyor. Küresel rekabet, yapay zeka hizmetlerinin ucuzlamasına ve kalitesinin artmasına katkı sağladığı için büyük önem taşıyor.

Şu anda xAI ekibi, yeni modeli nihai testlerden geçirmeye hazırlanıyor. Eğer Elon Musk'ın söz verdiği gibi yeni sistem hem hızlı hem de son derece zeki çıkarsa, bu durum yapay zeka pazarındaki güç dengelerini tamamen değiştirebilir. Gelecek hafta beklenen ilk aşama sonuçları, yeni modelin gerçek yetenekleri hakkında daha fazla fikir verecektir.