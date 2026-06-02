Mikron seviyesinde hassasiyet: Lada parçaları 3D laboratuvarında test ediliyor

·45·Otomobil
Mikron seviyesinde hassasiyet: Lada parçaları 3D laboratuvarında test ediliyor

Lada otomobillerinin her parçası dijital kontrolden geçiriliyor. Sanal model, gerçek ürünle mikroskobik sapmalara kadar karşılaştırılıyor. AvtoVAZ tesisinde parça kalite kontrolü, yüksek hassasiyetli dijital ölçüm seviyesine taşındı. Bu haberi Ixbt.com aktarıyor.

Her parça önce matematiksel model olarak oluşturuluyor ve ardından üretim için temel teşkil ediyor. Nihai kontrol ise 3D laboratuvarında gerçekleştirilerek ürünün orijinal tasarıma uygunluğu mikron hassasiyetinde denetleniyor. Laboratuvarın temel görevi, gövde ve şasi elemanlarının geometrisini kontrol etmektir.

Uzmanlar, parçaların gerçek parametrelerinin mühendislik çizimlerine ve dijital modellere ne kadar uygun olduğunu kontrol ederek seri üretimde kalite istikrarını sağlıyorlar. Kontrol için her partiden numuneler alınıyor: seri üretimde yaklaşık üç, yeni projeler için ise on adede kadar parça seçiliyor.

Her ürün 80 ile 300 arasında kontrol noktasından geçiyor ve sürecin kendisi karmaşıklığına bağlı olarak 20 ile 90 dakika arasında sürebiliyor. Laboratuvar ekipmanları, milimetrenin yüzde hatta binde birine kadar olan sapmaları kaydetmeye olanak tanıyor. Ölçüm sisteminin tamamının yerli yazılım tabanlı çalıştığını belirtmek gerekir.

LadaAvtoVAZTeknolojiOtomotivKalite Kontrol
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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