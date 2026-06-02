Geely Monjaro liderliğini koruyor: Rusya'da marka satışları keskin bir şekilde arttı

Geely, Rusya pazarındaki konumunu güçlendirmeye devam ediyor. Mayıs ayı, yılın başından bu yana marka için en başarılı dönem oldu; bir ay içinde Ruslar 6836 adet araç satın aldı. Yılın başından bu yana satılan toplam araç sayısı 29 bini aştı. Bu bilgiyi Ixbt.com aktarıyor.

Bu rakamlar, Geely markasının Rusya otomobil pazarındaki tüm üreticiler arasında dördüncü sıraya yerleşmesini sağladı. Satışlardaki artışa hem pazarda yer edinmiş modeller hem de yakın zamanda tanıtılan yenilikler önemli katkıda bulundu.

Şirket verilerine göre, Geely Monjaro, Cityray ve Atlas gibi modeller hala yüksek talep görüyor. Ayrıca, nisan ayı ortasında piyasaya sürülen yeni kompakt crossover Geely Coolray ve hibrit teknolojili Geely EX5 EM-i modelleri de alıcıların dikkatini çekiyor.

Şu anda markanın Rusya'daki model yelpazesi sekiz araçtan oluşuyor: Preface sedan, Coolray, Cityray, Atlas, Okavango ve Monjaro crossover'ları ile elektrikli EX5 ve hibrit EX5 EM-i. Haziran ayından itibaren bu modellerin klonu olan Volga K50, Volga K40 ve Volga C50'nin satışa sunulmasının beklendiğini belirtmek gerekir.