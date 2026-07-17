Dyson, evdeki iki cihazın yerini alan yeni HF1 akıllı fanını tanıttı

Ev aletleri dünyasının önde gelen markalarından biri olan Dyson, evdeki iklim kontrolünü tamamen yeni bir seviyeye taşıyan Hot+Cool HF1 modelini geniş kitlelere sundu. Bu cihaz, hem ısıtma hem de soğutma fonksiyonlarını bir arada sunarak, evdeki geleneksel ısıtıcıların ve tavan vantilatörlerinin yerini tek bir kompakt cihazla değiştirmeyi mümkün kılıyor. Bu bilgi Techcrunch.com tarafından bildiriliyor.

Dyson HF1, zarif ve bıçaksız (bladeless) tasarımıyla dikkat çekiyor. Bu sadece estetik bir görünüm sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda güvenlik açısından da oldukça önemlidir. Cihazda dönen pervanelerin bulunmaması, küçük çocuklu ve evcil hayvanlı evler için ekstra bir huzur sağlar. Ayrıca bu yapı, cihazın tozdan arındırılma sürecini önemli ölçüde kolaylaştırır.

Akıllı kontrol ve teknolojik özellikler

Cihazın temel avantajlarından biri, uzaktan ve akıllı kontrol sistemidir. Kullanıcılar, HF1 modelini akıllı telefonlarındaki MyDyson uygulaması aracılığıyla yönetebilirler. Bu, odada bulunmasalar bile cihazı açıp kapatmayı, zamanlayıcıları ayarlamayı ve özel çalışma programları oluşturmayı mümkün kılar. Ayrıca cihazla birlikte gelen bir uzaktan kumanda da mevcuttur.

HF1, odadaki sıcaklığı sürekli olarak izleyen akıllı bir termostat ile donatılmıştır. Belirlenen sıcaklığa ulaşıldığında cihaz gücü otomatik olarak azaltır veya artırır, bu da enerji tasarrufu sağlar. Hava akışını yönlendirmek için cihaz 15, 40 ve 70 derecelik açılarla salınım (oscillate) yapma özelliğine sahiptir.

Sessiz çalışma ve güvenlik önlemleri

Yatak odaları ve çalışma odaları için tasarlanan bu model, oldukça düşük bir gürültü seviyesinde çalışır. Özellikle gece "Sleep" modunda gürültü seviyesi sadece 26 desibeldir; bu da en hassas uyuyan kişileri bile rahatsız etmez. Bununla birlikte cihaz, devrilme durumunda otomatik olarak kapanma fonksiyonu ile donatılmıştır.

Belirtmek gerekir ki, Dyson HF1 soğutma modunda bir klima gibi çalışmaz; yani hava sıcaklığını yapay olarak düşürmez, güçlü bir hava akışı ile sirkülasyon sağlar. Isıtma modunda ise cihazın ön kısmındaki metal kaplama biraz ısınabilir, bu nedenle kullanımda dikkatli olunması gerekir.

Ağırlığı 3 kilograma bile ulaşmayan (yaklaşık 2,7 kg) ve yüksekliği 58 santimetre olan bu cihaz oldukça mobildir. Bir odadan diğerine taşınması kolaydır ve iç mekanda fazla yer kaplamaz. Şu anda bu akıllı cihaz uluslararası pazarda yaklaşık 499 dolar fiyatla satılmaktadır.