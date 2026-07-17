Dyson, evdeki iki cihazın yerini alan yeni HF1 akıllı fanını tanıttı

·31·Teknoloji
Dyson, evdeki iki cihazın yerini alan yeni HF1 akıllı fanını tanıttı

Ev aletleri dünyasının önde gelen markalarından biri olan Dyson, evdeki iklim kontrolünü tamamen yeni bir seviyeye taşıyan Hot+Cool HF1 modelini geniş kitlelere sundu. Bu cihaz, hem ısıtma hem de soğutma fonksiyonlarını bir arada sunarak, evdeki geleneksel ısıtıcıların ve tavan vantilatörlerinin yerini tek bir kompakt cihazla değiştirmeyi mümkün kılıyor. Bu bilgi Techcrunch.com tarafından bildiriliyor.

Dyson HF1, zarif ve bıçaksız (bladeless) tasarımıyla dikkat çekiyor. Bu sadece estetik bir görünüm sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda güvenlik açısından da oldukça önemlidir. Cihazda dönen pervanelerin bulunmaması, küçük çocuklu ve evcil hayvanlı evler için ekstra bir huzur sağlar. Ayrıca bu yapı, cihazın tozdan arındırılma sürecini önemli ölçüde kolaylaştırır.

Akıllı kontrol ve teknolojik özellikler

Cihazın temel avantajlarından biri, uzaktan ve akıllı kontrol sistemidir. Kullanıcılar, HF1 modelini akıllı telefonlarındaki MyDyson uygulaması aracılığıyla yönetebilirler. Bu, odada bulunmasalar bile cihazı açıp kapatmayı, zamanlayıcıları ayarlamayı ve özel çalışma programları oluşturmayı mümkün kılar. Ayrıca cihazla birlikte gelen bir uzaktan kumanda da mevcuttur.

HF1, odadaki sıcaklığı sürekli olarak izleyen akıllı bir termostat ile donatılmıştır. Belirlenen sıcaklığa ulaşıldığında cihaz gücü otomatik olarak azaltır veya artırır, bu da enerji tasarrufu sağlar. Hava akışını yönlendirmek için cihaz 15, 40 ve 70 derecelik açılarla salınım (oscillate) yapma özelliğine sahiptir.

Sessiz çalışma ve güvenlik önlemleri

Yatak odaları ve çalışma odaları için tasarlanan bu model, oldukça düşük bir gürültü seviyesinde çalışır. Özellikle gece "Sleep" modunda gürültü seviyesi sadece 26 desibeldir; bu da en hassas uyuyan kişileri bile rahatsız etmez. Bununla birlikte cihaz, devrilme durumunda otomatik olarak kapanma fonksiyonu ile donatılmıştır.

Belirtmek gerekir ki, Dyson HF1 soğutma modunda bir klima gibi çalışmaz; yani hava sıcaklığını yapay olarak düşürmez, güçlü bir hava akışı ile sirkülasyon sağlar. Isıtma modunda ise cihazın ön kısmındaki metal kaplama biraz ısınabilir, bu nedenle kullanımda dikkatli olunması gerekir.

Ağırlığı 3 kilograma bile ulaşmayan (yaklaşık 2,7 kg) ve yüksekliği 58 santimetre olan bu cihaz oldukça mobildir. Bir odadan diğerine taşınması kolaydır ve iç mekanda fazla yer kaplamaz. Şu anda bu akıllı cihaz uluslararası pazarda yaklaşık 499 dolar fiyatla satılmaktadır.

DysonAkıllı EvTeknolojiGadgetIsıtma Sistemi
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Nükleer enerjide yeni dönem: Valar Atomics 6 milyar dolar değerlemeye ulaşıyorNükleer enerjide yeni dönem: Valar Atomics 6 milyar dolar değerlemeye ulaşıyorBugün, 00:24Fallout 5 yakın zamanda çıkmayacak: Bethesda oyun serisinin geleceği hakkında bilgi verdiFallout 5 yakın zamanda çıkmayacak: Bethesda oyun serisinin geleceği hakkında bilgi verdiBugün, 00:20Microsoft rekor kırdı: Yapay zeka yardımıyla Windows'taki 570 hata giderildiMicrosoft rekor kırdı: Yapay zeka yardımıyla Windows'taki 570 hata giderildiDün, 23:55NASA, Ay'daki tarihi görev için SLS roketini monte etmeye başladıNASA, Ay'daki tarihi görev için SLS roketini monte etmeye başladıDün, 23:24Apple ve OpenAI Arasında Dava: Teknoloji Devleri Arasındaki Gizli AnlaşmazlıklarApple ve OpenAI Arasında Dava: Teknoloji Devleri Arasındaki Gizli AnlaşmazlıklarDün, 22:58Uzay endüstrisinde rekor: Altı ayda 67,7 milyar dolar yatırım toplandıUzay endüstrisinde rekor: Altı ayda 67,7 milyar dolar yatırım toplandıDün, 22:53
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi