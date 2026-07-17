Mohamed Salah Beşiktaş ile anlaştı: Maaşı da belli oldu

·35·Spor
Mohamed Salah Beşiktaş ile anlaştı: Maaşı da belli oldu

Liverpool'un eski forveti Mohamed Salah, kariyerini Türkiye liginde sürdürmeye bir adım daha yaklaştı. Haberlere göre Mısırlı yıldız, Beşiktaş ile sözleşmenin ana şartları konusunda sözlü anlaşmaya vardı.

Taraflar anlaşmayı resmileştirirse, Salah Süper Lig'in en popüler ve en yüksek maaş alan futbolcularından biri olacak.

Taraflar sözlü anlaşmaya vardı

Gazeteci Santi Auna'nın bildirdiğine göre, 34 yaşındaki futbolcu ile Beşiktaş yönetimi arasındaki görüşmeler olumlu sonuçlandı.

Salah, Türk kulübünde kariyerine devam etmeyi kabul etti ve iş birliğinin temel şartları üzerinde sözlü mutabakat sağladı.

Henüz resmi bir imza atıldığına dair bir haber bulunmuyor.

Salah ne kadar maaş alacak?

Kaynağa göre, Mohamed Salah'ın Beşiktaş'taki yıllık maaşı 10 milyon Euro olacak.

Ayrıca sözleşmede, futbolcunun performansına ve takımın başarılarına bağlı olarak 2 milyon Euro'ya kadar bonuslar da yer alıyor.

Böylece Mısırlı forvetin bir sezondaki toplam geliri 12 milyon Euro'ya ulaşabilir.

Sözleşme kısa süreli olacak

Taraflar arasındaki iş sözleşmesinin başlangıçta bir yıllık olması bekleniyor.

Anlaşmada sözleşmeyi bir sezon daha uzatma opsiyonu da bulunacak. Yani Salah, belirlenen şartların yerine getirilmesi durumunda Beşiktaş'ta en az iki yıl kalabilir.

Liverpool'daki son sezonu nasıl geçti?

Mohamed Salah, geçen sezonun sona ermesinin ardından Liverpool'dan ayrıldı.

Merseyside ekibindeki son sezonunda tüm kulvarlarda 41 maça çıkan oyuncu şu istatistikleri kaydetti:

  • 12 gol;

  • 10 asist.

Taraflar anlaşmayı resmileştirirse, Salah kariyerinde ilk kez Türkiye liginde forma giyecek. İstanbul'a transferi, Beşiktaş'ın son yıllardaki en ses getiren transferlerinden biri olabilir.

Mohamed SalahBeşiktaşSüper LigTransferFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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