Westfield Markasının Yeni Sahibi Almanya'da Fabrika Açmayı Planlıyor

44 yıl önce Midlands'da Caterham markasına rakip olarak kurulan spor otomobil ve kit car üreticisi Westfield, gönüllü tasfiye sürecinin ardından Hollanda-Almanya ortak girişimi tarafından satın alındı. Avrupa'nın en büyük pist günü organizatörlerinden biri olan Driving-Fun şirketi, mevcut Westfield modellerinin üretimine devam etmeyi ve meraklılar için yeni yol ile yarış modelleri geliştirmeyi planlıyor. Autocar.co.uk bu konuda haber veriyor.

1982'deki kuruluşundan bu yana Westfield yaklaşık 16.000 araç üretti. Markanın yeni sahibi, aslen Hollandalı olan Peter Tunissen, 20 yıl önce Driving-Fun şirketini kurmuştu. Günümüzde şirketi yılda 100'den fazla pist etkinliği düzenlemekte, Nürburgring pistinde iki otele sahip olmakta ve Amsterdam'ın doğusunda, Almanya sınırındaki Circuit Meppen pistinde genel merkezini bulundurmaktadır.

Circuit Meppen, eski bir elektrik santrali arazisinde yer almakta olup, burada Driving-Fun şirketinin 10.000 metrekarelik fabrikası bulunmaktadır. Tunissen'e göre bu tesis, Westfield otomobillerinin ve bileşenlerinin üretimi ile mevcut sahipler için gerekli yedek parçaların tedariki için ideal bir konumdur. Anlaşma yalnızca Westfield markasını kapsamakta olup, Porsche 356 replikaları üreten Chesil bölümü henüz satılmamıştır.

Tunissen, yıllardır Birleşik Krallık'ta üretilen bu otomobillerin yüksek performans ve uygun fiyat dengesine hayran olduğunu vurguladı. Ona göre Westfield'ın satın alınması sadece bir ticari karar değil, markaya duyulan tutkunun bir sonucudur. Şu anda Driving-Fun projesinde müşterileri için Westfield modellerini kullanmakta ve Hollanda'daki aktif Westfield Cup yarış serisini desteklemektedir.