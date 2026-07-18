Bu lüks konut, Messi'nin satın alımından sonra hızla tükeniyor

Lionel Messi Dünya Kupası finalinde İspanya'ya karşı sahaya çıkmadan önce saha dışında da ilgi odağı oldu. Efsanevi futbolcunun bir yıl önce Miami'deki Cipriani Residences Miami konut projesine yaptığı yatırım büyük başarı getirdi.

Edinilen bilgilere göre Messi, geçen yıl bu gökdelenden dört daire satın aldı. Şu an itibarıyla 85 katlı kompleksin inşaatında ana aşama tamamlandı ve dairelerin yüzde 80'inden fazlası satıldı.

Kaynaklara göre, Messi'den sonra birçok Arjantinli futbolcu da buradan ev satın aldı. Ayrıca New York ve Kaliforniya'dan Miami'ye taşınan Citadel ve Amazon şirketlerinin yöneticileri de bu projeyi tercih ediyor. Yabancı alıcılar ise 30'dan fazla ülkeden gelmiş olup, en aktifleri Meksika, İtalya, Kolombiya, Brezilya, Arjantin, Kanada, Fransa, İspanya ve İngiltere temsilcileridir.

Messi, yaklaşık 3500 fit karelik dört odalı bir daire için yaklaşık 7,5 milyon dolar ödedi. Satın alma işlemini gerçekleştirdiğinde binanın 2028'de teslim edilmesi planlanıyordu. Ancak inşaat çalışmaları hızlandırıldı ve mülk sahipleri artık 2027 yazında dairelerine taşınabilecekler.

Yaklaşık 950 fit yüksekliğindeki bina tamamlandığında, New York'un güneyindeki en yüksek konut binalarından biri olacak. Toplam 397 dairedenoluşan komplekste havuz, SPA merkezi, özel sinema salonu, Biscayne Körfezi manzaralı dinlenme alanı ve ünlü Cipriani restoranları dahil 50 bin fit kareden fazla altyapı hizmeti sunulacak.

Cipriani ailesinin temsilcisi Giuseppe Cipriani, bu proje ile yaklaşık yüz yıllık İtalyan misafirperverlik geleneklerinin sürdürüleceğini vurguladı.

Projeyi yürüten Mast Capital yöneticisi Camilo Miguel Jr., inşaatın ileri aşamaya gelmesinin ve satışların yüzde 80'i aşmasının, Miami'nin dünyanın en prestijli gayrimenkul piyasalarından birine dönüştüğünü bir kez daha kanıtladığını belirtti.

Böylece, Lionel Messinin bir yıl önceki yatırımı sadece başarılı bir yatırım olmakla kalmadı, aynı zamanda Miami'deki en prestijli konutlardan birine olan ilgiyi de önemli ölçüde artırdı.