Hindistan'da özel sektör uzaya açıldı: Vikram-1 roketi ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Hindistanlı havacılık ve uzay girişimi Skyroot Aerospace, ülke tarihinde tamamen özel bir şirket tarafından geliştirilen ilk yörünge roketi olan Vikram-1 taşıyıcısını başarıyla test etti. Aagaman görevi kapsamındaki bu uçuş, Shriharikota adasındaki Satish Dhawan Uzay Merkezi'nden gerçekleştirildi. Bu olay, Hindistan'ın küresel uzay pazarındaki konumunu güçlendirme yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Roket, Hint uzay programının kurucusu Vikram Sarabhai'nin onuruna isimlendirildi. Yaklaşık 22 metre uzunluğundaki bu araç, dört aşamalı bir sistemden oluşuyor. İlk üç aşama Hindistan'da geliştirilen katı yakıtlı motorlarla donatılmışken, son aşama sıvı yakıtlı bir motora sahip. Dikkat çekici olan ise, bu motorun 3D yazıcı kullanılarak üretilmiş olması ve yükü yörüngeye yüksek hassasiyetle yerleştirmeye hizmet etmesidir.

Teknolojik yenilikler ve yerli üretim

Vikram-1 roketinin gövdesi karbon fiber kompozit malzemelerden üretilmiş olup, bileşenlerinin yüzde 90'ından fazlası doğrudan Hindistan'da üretilmiştir. Bu durum sadece maliyetleri düşürmekle kalmıyor, aynı zamanda ülkenin teknolojik bağımsızlığını da gözler önüne seriyor. Roket, 450 kilometre yükseklikteki alçak dünya yörüngesine 350 kilograma kadar faydalı yük taşıma kapasitesine sahip.

ixbt.com'un verdiği bilgilere göre, bu test uçuşu motorların performansı, navigasyon sistemleri, telemetri, iletişim ve yük ayırma mekanizmalarının kararlılığını kontrol etmeye odaklandı. Gösterim amacıyla roketin içine birkaç teknolojik modül ve Hintli bilim insanlarının anısına ithaf edilen küçük bir altın heykel yerleştirildi.

Ticari potansiyel ve rekabetçi fiyatlar

Skyroot Aerospace, uluslararası pazarda şimdiden büyük ilgi uyandırmayı başardı. Şirket, halihazırda 400'den fazla uyduyu uzaya fırlatmak için ön sipariş almış durumda. Küçük uydu pazarında rekabetin arttığı bir dönemde, Hint girişimi uygun fiyatlarıyla öne çıkmayı hedefliyor.

Mevcut hesaplamalara göre, Vikram-1 ile bir kilogram yükü yörüngeye taşımanın maliyeti yaklaşık 15 bin dolar civarında. Bu fiyat göstergesi uluslararası standartlara göre oldukça cazip kabul ediliyor ve şirketin SpaceX gibi devlerin hakim olduğu pazarda kendine yer bulmasına yardımcı olacak. Gelecekte bu tür ucuz ve güvenilir uçuşların, küçük araştırma enstitüleri ve özel şirketler için uzay kapılarını daha geniş açması bekleniyor.