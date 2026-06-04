Sertifika tanınırlığı için yeni düzen: B1 sertifikası için %75 puan

Ülkemizin eğitim sisteminde bilgili gençleri ve fedakar eğitimcileri desteklemek, çabalarını layıkıyla teşvik etmek amacıyla bir sonraki önemli hukuki adım atıldı. Özbekistan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı, yabancı diller ve genel eğitim derslerine ilişkin ulusal ve uluslararası sertifikaların tanınması düzenlemesinde ciddi değişiklikler ve eklemeler yapan resmi belgeyi devlet siciline kaydetti.

Bu yeni yönetmelik, yükseköğretim kurumlarına giriş sınavlarından öğretmenlerin aylık maaşlarına yapılan zamların sistemine kadar birçok süreçte devrim niteliğinde yenilikler getirmektedir.

Adaylar için ayrıcalık: Dil sertifikası sahiplerine müjde!

Güncellenen düzene göre, artık lisans programlarına başvuran ve sınav paketinde yabancı dil dersi bulunan adaylar için harika bir kolaylık sağlandı.

Yeni kural: Ulusal veya uluslararası alanda tanınan B1 seviyesindeki sertifikaya sahip gençlere, kabul sürecinde bu ders için ayrılan en yüksek (maksimum) puanın tam olarak %75'i otomatik olarak verilir. Bu, öğrenci olma yolunda büyük bir fırsattır.

Ayrıca, İngilizce yeterlilik düzeyini belirleyen popüler uluslararası TOEFL iBT sertifikasının uyum göstergesi, artık geleneksel formattan farklı olarak yeni 1–6 puanlık değerlendirme sistemi temelinde hesaplanmaktadır.

Eğitimciler için yüksek teşvik: Maaşlar keskin şekilde artabilir

Belgede, okul, lise ve kolejlerde çalışan öğretmenlere maddi destek sağlamaya yönelik çok faydalı ve hoş hükümler belirlenmiştir:

Uluslararası metodolojik sertifikalar: İngilizce öğretmenleri arasında popüler olan TKT, TESOL, TEFL ve TESL sertifikaları için ek ödeme ve zam belirlenmesi sürecinde bu belgelerin geçerlilik süreleri kesinlikle dikkate alınır.

Mesleki eğitimde yenilik: Mesleki eğitim kurumlarında yabancı dillerde özel dersler veren fedakar öğretmenlere, ulusal veya uluslararası B2 sertifikası için maaşlarının %50'si , üst düzey kabul edilen C1 sertifikası için ise maaşlarının tam %100'ü miktarında her ay ek zam ödenir.

Tam bilimler ustalarına hediye: Uluslararası Digital SAT sınavının matematik (Math) bölümünden yüksek — 750 ve üzeri puan alan yetenekli öğretmenlere de özel ek ödemeler yapılması öngörülmüştür.

Müzik ve spor öğretmenleri de göz önünde!

Eğitimdeki reformlar sadece yabancı dilleri veya tam bilimleri değil, gençlerin manevi ve fiziksel gelişiminden sorumlu alanların temsilcilerini de kapsadı. Artık genel ortaöğretim okullarında çalışan müzik kültürü ve beden eğitimi dersi öğretmenleri, kendi alanlarında B+ ve üzeri seviyede mesleki sertifikalara sahip olmaları durumunda, aylık maaşlarına önemli ölçüde zam eklenecektir.

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