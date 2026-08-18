Ormanda Bulunan Yavru Ayı Ailenin “Çocuğu” Oldu: Stepan Nasıl Büyüdü?

Rus bir çiftin ormanda bulduğu üç aylık yetim ayı yavrusunu evinde büyütmesinin hikâyesi internette yeniden büyük ilgi gördü.

Çift, ormanda yalnız ve sağlık durumu kötü hâlde buldukları ayı yavrusunu kurtarıp evlerine getirdi. Bakımları altında büyüyen ayının adı Stepan oldu.

En şaşırtıcı olanı ise yüzlerce kiloya ulaşan vahşi hayvanın insanlarla aynı evde yaşamaya devam etmesi.

Kanepede televizyon, sofrada ise Stepan

Sosyal medyada yayılan video ve fotoğraflarda Stepan’ın kanepede oturup televizyon izlediği ve ailesiyle sofrada vakit geçirdiği görülüyor.

Büyüdükten sonra bile çiftle yakın ilişkisini korudu. Stepan’ın en büyük “sorunu” ise iştahı. Günde onlarca kilogram yiyecek tükettiği söyleniyor.

Buna rağmen çift, onun insanlara karşı saldırgan olmadığını; aksine çok itaatkâr ve sevecen olduğunu söylüyor.

Stepan reklamlarda ve videolarda da yer alarak Rusya’da “evcil ayı” olarak tanındı.