Arsenal, Morgan Rogers ile ilgileniyor ancak ana hedef Julian Alvarez

İngiltere Premier Ligi'ndeki başarılı sezonun ardından Arsenal, gelecek planlarını yapmaya başladı. Takımın ana transfer hedeflerinden biri olarak Aston Villa forveti Morgan Rogers gösteriliyor. 23 yaşındaki futbolcunun çok yönlülüğü, özellikle sol kanatta ve hücumun farklı noktalarında oynayabilmesi Mikel Arteta için önemli bir avantaj olarak görülüyor. Gelen bilgilere göre, oyuncunun kendisi de yaz aylarında Emirates stadyumuna taşınmaya hazır. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Rogers'a olan ilgiye rağmen, Atlético Madrid yıldızı Julian Alvarez hala "topçular" için hayaldeki transfer olmaya devam ediyor. Ancak, Arjantinli forvet için verilen mücadeleye Barcelona da katıldı ve bonservis bedelinin 120 milyon sterlini aşması bekleniyor. Bu durum, Londra kulübünden büyük finansal kaynaklar gerektirecek.

Arsenal'in geçen sezon transferler için yaklaşık 250 milyon sterlin harcadığı göz önüne alındığında, mevcut dönemde bütçeyi dikkatli yönetmesi gerekiyor. Yeni transferler yapmak için bir dizi oyuncu satışa çıkarılabilir. Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli ve Leandro Trossard gibi oyuncuların geleceği belirsizliğini koruyor. Ayrıca, kulüp akademisi ürünü Ethan Nwaneri'nin de finansal kazanç sağlamak amacıyla satılabileceği söyleniyor.

Kadro yenileme süreci sadece hücum hattıyla sınırlı kalmayacak. Ben White, Fabio Vieira ve Reiss Nelson gibi futbolcular da takımdan ayrılabilecekler listesine dahil edildi. Savunma oyuncusu Jakub Kiwior ise Porto'ya transferini tamamladı. Aynı zamanda kulüp, uzun vadeli perspektifi hedefleyerek Eli Junior Kroupi ve Jeremy Monga gibi yetenekli gençleri de takip ediyor.