Liverpool, Alisson'u satılık olmayan oyuncu ilan etti

·44·Spor
Liverpool, Alisson'u satılık olmayan oyuncu ilan etti

Liverpool, teknik direktör Arne Slot'un ayrılışından sonra yaşanan belirsizliklere rağmen, kaleci Alisson'u bu yaz transfer döneminde takımda tutmaya karar verdi. Brezilyalı eldiven, Serie A devi Juventus'un ilgi odağındaydı ancak Merseyside kulübü, bir numaralı kalecisini bırakmaya niyetli değil. Bu haberi Goal.com duyurdu.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano'nun verdiği bilgilere göre, kulüp yönetimindeki değişiklikler Alisson'un durumunu etkilemeyecek. 33 yaşındaki kalecinin İtalya'ya döneceğine dair söylentiler artsa da, Liverpool yönetimi oyuncuyu satmayı düşünmediklerini ve sözleşmesinin 2027 yılına kadar devam ettiğini vurguluyor.

Juventus'un Alisson'a uzun vadeli bir sözleşme teklif ettiği ve La Gazzetta dello Sport'un kişisel anlaşmalardan bahsettiği iddialarına rağmen, kulüpler arasında resmi bir anlaşma sağlanmadı. Alisson, geçtiğimiz sezon İngiltere Premier Ligi'nde 26 maça çıktı ve 8 maçta kalesini gole kapattı.

Brezilyalı kaleci şu anda tamamen milli takımdaki performansına odaklanmış durumda. Liverpool ise yeni teknik direktör arayışı ve kadro güçlendirme sürecinde Alisson'u takımın temel taşlarından biri olarak görmeye devam ediyor. Kulüp yetkilileri, onun tecrübesinin gelecek sezon Şampiyonlar Ligi bileti mücadelesinde çok kritik olduğunu düşünüyor.

LiverpoolAlissonTransferlerJuventusİngiltere Premier Ligi
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Peter Reid: Harry Kane İngiltere Premier League'e Dönmek İstiyorBugün, 13:55Özbekistan'ın Dünya Kupası için muhtemel kadrosu nasıl görünüyor? (foto)Bugün, 13:40Lennart Karl her maçta Lionel Messi fotoğrafıyla sahaya çıkıyorBugün, 13:31Özbekistanlı futbolculardan Kanada'ya samimi teşekkür (foto)Bugün, 13:09İngiltere Premier Ligi'nin En Değerli On FutbolcusuBugün, 12:53Abduqodir Husanov'un transfer değeri 50 milyon Euro'ya ulaştıBugün, 12:43
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Everton - Manchester City Maçı Sonrası Husanov'un Puanı Açıklandı
Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
Avrupa'nın dev kulüpleri Abdukodir Khusanov ile ilgileniyor
Sindarov ve Kasparov buluşması nesillerin sembolü oldu
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Harry Kane penaltıyı neden kaçırdı? "Kirli oyun" ifşa oldu