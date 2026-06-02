Liverpool, Alisson'u satılık olmayan oyuncu ilan etti

Liverpool, teknik direktör Arne Slot'un ayrılışından sonra yaşanan belirsizliklere rağmen, kaleci Alisson'u bu yaz transfer döneminde takımda tutmaya karar verdi. Brezilyalı eldiven, Serie A devi Juventus'un ilgi odağındaydı ancak Merseyside kulübü, bir numaralı kalecisini bırakmaya niyetli değil. Bu haberi Goal.com duyurdu.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano'nun verdiği bilgilere göre, kulüp yönetimindeki değişiklikler Alisson'un durumunu etkilemeyecek. 33 yaşındaki kalecinin İtalya'ya döneceğine dair söylentiler artsa da, Liverpool yönetimi oyuncuyu satmayı düşünmediklerini ve sözleşmesinin 2027 yılına kadar devam ettiğini vurguluyor.

Juventus'un Alisson'a uzun vadeli bir sözleşme teklif ettiği ve La Gazzetta dello Sport'un kişisel anlaşmalardan bahsettiği iddialarına rağmen, kulüpler arasında resmi bir anlaşma sağlanmadı. Alisson, geçtiğimiz sezon İngiltere Premier Ligi'nde 26 maça çıktı ve 8 maçta kalesini gole kapattı.

Brezilyalı kaleci şu anda tamamen milli takımdaki performansına odaklanmış durumda. Liverpool ise yeni teknik direktör arayışı ve kadro güçlendirme sürecinde Alisson'u takımın temel taşlarından biri olarak görmeye devam ediyor. Kulüp yetkilileri, onun tecrübesinin gelecek sezon Şampiyonlar Ligi bileti mücadelesinde çok kritik olduğunu düşünüyor.