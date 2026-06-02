Mason Greenwood gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilir

Mason Greenwood, Avrupa'nın en prestijli kulüp turnuvasına beklenmedik bir şekilde geri dönebilir. Türkiye'den Fenerbahçe kulübü başkanlığı için yarışan her iki aday da eski Manchester United forvetinin transferini ana hedef olarak belirledi. Bu haberi Goal.com bildiriyor .

24 yaşındaki futbolcu şu anda Fransa'nın Olympique de Marseille takımında forma giyiyor ancak yaz aylarında Türkiye'ye transfer olma ihtimali yüksek görülüyor. BBC'nin haberine göre, Fenerbahçe'nin mevcut başkanı Hakan Safi ve eski başkan Aziz Yıldırım, Pazar günü yapılacak seçimleri kazanmak için Greenwood transferini vaat ediyor.

Mason Greenwood geçen sezon Ligue 1'de 16 gol atarak gol krallığı yarışında ikinci oldu. Buna rağmen, Olympique de Marseille sportif direktörü Grégory Lorenzi, kulübün oyuncuyla ilgili teklifleri değerlendirmeye hazır olduğunu doğruladı. Bu transfer gerçekleşirse, Manchester United sözleşmedeki özel bir madde gereği satıştan önemli bir pay alacak.

Fenerbahçe geçen sezon Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi eleme turlarına katılmaya hak kazandı. Olympique de Marseille ise beşinci sırada kalarak gelecek sezon Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. Bu nedenle, İstanbul kulübü seçeneği Greenwood için kariyerini üst düzeyde sürdürmek adına harika bir fırsat.