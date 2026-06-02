Florentino Perez, Real Madrid'e yeni yıldızların geleceğini vaat etti

Real Madrid taraftarları için gerçekten heyecan verici günler yaklaşıyor. Geçtiğimiz sezonu beklenmedik bir şekilde kupasız kapatan 'kraliyet kulübü', transfer piyasasında büyük bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Kulüp başkanı Florentino Perez, önümüzdeki yaz transfer döneminde takım kadrosunu kökten yenileme ve dünyanın en iyi futbolcularını Madrid'e getirme konusundaki büyük planlarını kamuoyuna açıkladı.

Dev kulübün başkanı, yakında sadece Real Madrid'in transferleri hakkında değil, aynı zamanda küresel planları hakkında da büyük bir açıklama yapacağını vurguladı.

Florentino Perez: «Kime ihtiyacımız olduğunu çok iyi biliyoruz»

Kraliyet kulübünün transfer kralı olarak kabul edilen Florentino Perez, Santiago Bernabeu taraftarlarını sakin olmaya çağırarak şunları söyledi:

«Önümüzdeki günlerde sadece sportif değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik alanlarda da Real'in parlak geleceği için hayata geçirdiğimiz çeşitli büyük projeler hakkında detaylı bilgi vereceğiz. Taraftarlarımız endişelenmesin; yeni parlak yıldızlar ve büyük transferler kapıda. Şu anda takımımızda hangi pozisyonların güçlendirilmesi gerektiğini çok iyi biliyoruz ve o yeni oyuncular gelecek sezon mutlaka Real formasıyla sahaya çıkacaklar».

Geçen sezon geride kaldı

Hatırlatmak gerekir ki, sona eren sezon Madrid ekibi için oldukça şanssız ve zorlu geçti. 'Los Blancos', İspanya La Liga'da sezon boyunca 86 puan toplayarak puan tablosunda ancak ikinci sırada yer alabildi.

En acısı da, Madrid ekibinin ana hedef olan şampiyonluk unvanını üst üste ikinci kez ezeli ve uzlaşmaz rakibi Barcelona'ya kaptırmak zorunda kalmasıydı.

Ancak Perez'in bugünkü açıklamasından sonra, milyonlarca Madrid taraftarı yeni sezon öncesinde yeniden büyük bir umut ve güvenle nefes almaya başladı. Bakalım Perez bu sefer futbol dünyasını hangi süper yıldız transferleriyle şaşırtacak? Gelişmeleri takip etmeye devam ediyoruz!