Real, Denzel Dumfries transferi için aktif görüşmelere başladı

·113·Spor
Real, Denzel Dumfries transferi için aktif görüşmelere başladı

Avrupa transfer piyasasında gerçek bir "fırtına" kopmak üzere. Real Madrid, sağ bek hattını güçlendirmek ve bu pozisyona üst düzey bir oyuncu getirmek için ciddi bir çalışma başlattı. "Los Blancos"un bu seferki hedefi, Inter ve Hollanda milli takımının yetenekli ismi Denzel Dumfries.

Dünyaca ünlü ve saygın The Athletic tarafından paylaşılan son haberlere göre, bu hızlı Hollandalı savunmacı, Madrid devinin yaz transfer dönemindeki en önemli hedeflerinden biri haline geldi.

Kişisel sözleşme hazır, serbest kalma bedeli belli

Güvenilir kaynaklara göre, "Kraliyet Kulübü" temsilcileri oyuncunun menajerleriyle doğrudan temasa geçti ve ilk görüşmeleri gerçekleştirdi. Sevindirici olan şu ki, Madrid ekibi için Denzel Dumfries ile kişisel şartlarda anlaşmaya varmak hiç zor olmayacak; oyuncunun kendisi de kariyerine Santiago Bernabeu'da devam etmeye sıcak bakıyor.

Denzel Dumfries'in Inter ile olan mevcut sözleşmesindeki resmi serbest kalma bedeli 25 milyon Euro civarında. Modern futbol piyasası için bu seviyede bir savunmacının bu fiyata mal olması, Real Madrid yönetimini oldukça memnun ediyor.

Perez'in büyük planı: Transfer ne zaman açıklanacak?

İçeriden gelen bilgilere göre, bu transferin resmiyete dökülmesi Madrid kulübündeki iç siyasi süreçlere bağlı. Real Madrid Başkanı Florentino Perez, yaklaşan başkanlık seçimlerini kazanması durumunda bu transferi resmen gerçekleştirmeyi planlıyor.

Her şey yolunda giderse, "los blancos" taraftarları 7 Haziran'dan sonra Denzel Dumfries'in Real Madrid oyuncusu olduğu haberini alabilirler. Böylesine güçlü ve fiziksel olarak devasa bir savunmacının gelişi, Madrid taraftarları için gerçek bir bayram olacak! Bu büyük transferin detaylarını Zamin sayfalarında takip edin.

Real MadridDenzel DumfriesInterTransferLa Liga
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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