Lionel Messi kariyerini ne zaman sonlandıracak? Scaloni açıklık getirdi

Arjantin milli takımının teknik direktörü Lionel Scaloni, efsanevi Lionel Messi'nin kariyerini ne zaman sonlandıracağına yalnızca kendisinin karar vereceğini belirtti. 2026 Dünya Kupası yaklaşırken, teknik adam sekiz kez "Altın Top" kazanan oyuncunun dünyanın en iyi futbolcusu olarak kalmasını sağlayan elit zihniyetinden bahsetti. Goal.com'un haberine göre.

Inter Miami'nin yıldızı, altıncı Dünya Kupası'na katılmaya hazırlanıyor. Lionel Scaloni, Diario Olé'ye verdiği röportajda kaptanın geleceğine dair endişeleri reddetti. "Biz onun kim olduğunu çok iyi bildiğimiz için, istediği sürece oynayacak. Altıncı kez Dünya Kupası'nda yer alması bizim için sürpriz olmayacak" dedi.

Eski Barcelona yıldızı, son yıllarda dört uluslararası turnuva kazanmasına rağmen hala kazanma arzusuyla yanıp tutuşuyor. Lionel Scaloni, tam da bu özelliğin onu diğer profesyonel futbolculardan ayırdığını söyledi. Kulüp düzeyindeki maçlarda bile küçük başarısızlıklara öfkelenmesi, durmaya niyeti olmadığını gösteriyor.

Scaloni, "Hala en iyisi çünkü her zaman daha fazlasını istiyor ve bunu sahada kanıtlıyor" diye ekledi. Bu bitmek bilmeyen azim, Inter Miami forvetinin geçmiş başarılarla yetinmemesini ve takım arkadaşlarını yeni zaferlere yönlendirmesini sağlıyor.

Genişletilmiş formattaki yaklaşan turnuvada Messi'nin fiziksel durumunun yönetilmesi konusuna değinen teknik direktör, her kararın karşılıklı saygı çerçevesinde alınacağını belirtti. Scaloni'ye göre, Lionel Messi %100 hazır olmasa bile rakipler için büyük bir tehdit oluşturuyor ve takıma büyük fayda sağlıyor.