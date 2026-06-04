Alphonso Davies sakatlıkların üzerinde psikolojik baskı yarattığını itiraf etti

Bayern Münih ve Kanada milli takımının yıldızı Alphonso Davies, son zamanlarda yaşadığı sakatlıkların ruh sağlığını nasıl etkilediği hakkında açıkça konuştu. Şu anda diz sakatlığıyla mücadele eden savunma oyuncusu, Dünya Kupası'nın açılış maçına kadar iyileşmeye çalışıyor. Kanada milli takımının grup aşamasındaki ilk maçını 12 Haziran'da oynaması planlanıyor. Goal.com'un haberine göre bildirildi .

Gazetecilerle yaptığı görüşmede Davies, iyileşme sürecinin öncelikli görev olduğunu, ancak turnuvanın ilk maçında sahaya çıkma umudunu henüz yitirmediğini vurguladı. Bayern Münihli savunma oyuncusu, "İlk maça çok az kaldı. Teknik direktör ve doktorlarla bu maçın ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz. İyileşme süreci planlandığı gibi giderse sahaya çıkarım, aksi takdirde acele etmeye gerek yok" dedi.

Kanadalı taraftarlar liderlerinin durumu konusunda endişeli, zira daha önce Davies'in ilk maçı kaçıracağına dair haberler yayılmıştı. Kanada milli takımı B Grubu'nda Bosna-Hersek, Katar ve İsviçre ile karşılaşacak. Davies çarşamba günü özel bir program dahilinde antrenman yaptı ve fiziksel durumunu iyimser ancak temkinli bir şekilde değerlendirdi.

25 yaşındaki futbolcu, fiziksel ağrıların yanı sıra üst üste gelen sakatlıkların neden olduğu duygusal strese de değindi. Daha önce Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Paris Saint-Germain'e karşı ciddi bir sakatlık geçirmişti. Davies'e göre, uzun süre sahalardan uzak kalmak kendisine olan güvenini sarstı.

Alphonso Davies, "Zihinsel olarak bu çok yorucuydu. Kendimden şüphe etmeye başladığım bir depresyon dönemine girdim. Ancak ara verdiğimde neden bu işi yaptığımı ve bunun benim için ne kadar önemli olduğunu düşündüm. Son sakatlığım çok ağırdı çünkü her şey yolundayken tekrar bir sorunla karşılaştım" diye ekledi.