Alphonso Davies sakatlıkların üzerinde psikolojik baskı yarattığını itiraf etti

·56·Spor
Alphonso Davies sakatlıkların üzerinde psikolojik baskı yarattığını itiraf etti

Bayern Münih ve Kanada milli takımının yıldızı Alphonso Davies, son zamanlarda yaşadığı sakatlıkların ruh sağlığını nasıl etkilediği hakkında açıkça konuştu. Şu anda diz sakatlığıyla mücadele eden savunma oyuncusu, Dünya Kupası'nın açılış maçına kadar iyileşmeye çalışıyor. Kanada milli takımının grup aşamasındaki ilk maçını 12 Haziran'da oynaması planlanıyor. Goal.com'un haberine göre bildirildi .

Gazetecilerle yaptığı görüşmede Davies, iyileşme sürecinin öncelikli görev olduğunu, ancak turnuvanın ilk maçında sahaya çıkma umudunu henüz yitirmediğini vurguladı. Bayern Münihli savunma oyuncusu, "İlk maça çok az kaldı. Teknik direktör ve doktorlarla bu maçın ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz. İyileşme süreci planlandığı gibi giderse sahaya çıkarım, aksi takdirde acele etmeye gerek yok" dedi.

Kanadalı taraftarlar liderlerinin durumu konusunda endişeli, zira daha önce Davies'in ilk maçı kaçıracağına dair haberler yayılmıştı. Kanada milli takımı B Grubu'nda Bosna-Hersek, Katar ve İsviçre ile karşılaşacak. Davies çarşamba günü özel bir program dahilinde antrenman yaptı ve fiziksel durumunu iyimser ancak temkinli bir şekilde değerlendirdi.

25 yaşındaki futbolcu, fiziksel ağrıların yanı sıra üst üste gelen sakatlıkların neden olduğu duygusal strese de değindi. Daha önce Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Paris Saint-Germain'e karşı ciddi bir sakatlık geçirmişti. Davies'e göre, uzun süre sahalardan uzak kalmak kendisine olan güvenini sarstı.

Alphonso Davies, "Zihinsel olarak bu çok yorucuydu. Kendimden şüphe etmeye başladığım bir depresyon dönemine girdim. Ancak ara verdiğimde neden bu işi yaptığımı ve bunun benim için ne kadar önemli olduğunu düşündüm. Son sakatlığım çok ağırdı çünkü her şey yolundayken tekrar bir sorunla karşılaştım" diye ekledi.

Alphonso DaviesBayern MünihKanadaDünya KupasıFutbol
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Yan Diomande Liverpool'un teklifini reddedip başka bir dev kulübe transfer olabilirBugün, 08:39
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
Avrupa'nın dev kulüpleri Abdukodir Khusanov ile ilgileniyor
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Sindarov ve Kasparov buluşması nesillerin sembolü oldu
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Harry Kane penaltıyı neden kaçırdı? "Kirli oyun" ifşa oldu