Florentino Perez Real Madrid'in başarısız sezonunun nedenlerini açıkladı

Real Madrid taraftarları ve dünya futbolu tutkunları için sürpriz haberler gelmeye devam ediyor. İspanyol devi, kendisi açısından oldukça talihsiz geçen 2025/2026 futbol sezonunu tek bir kupa veya prestijli ödül kazanamadan tamamlamak zorunda kaldı. Bu zorlu süreçte 'Kraliyet Kulübü' başkanı Florentino Perez basına özel bir röportaj vererek takımın bu denli başarısız sonuçlar almasının asıl nedenlerini açıkça dile getirdi.

«Bu oyuncuların veya teknik direktörün suçu değil»

Kulüp başkanı, yenilgilerden bir trajedi yaratılmaması gerektiğini ve sporda bu tür düşüşlerin doğal olduğunu özellikle vurguladı. Perez'e göre, başarısızlığın temelinde bir dizi ciddi objektif neden yatıyor:

«Sezondaki hatalardan bahsedecek olursak, her zaman bir fikri tekrarlıyorum; futbolda ve genel olarak sporda her zaman sadece kazanmak mümkün değildir. Doğru, bu yıl hedeflerimize ulaşamadık ancak nerede aksadığımızı ve sorunların neler olduğunu zaten tespit ettik», dedi Florentino Perez.

Madrid devini zora sokan iki temel sorun

Florentino Perez, geride kalan yılda takımın zorlanmasına neden olan en temel tıbbi ve organizasyonel faktörleri sıraladı:

Sezon öncesi kamplarının eksikliği: Genişletilmiş Kulüpler Dünya Kupası nedeniyle takım yaz aylarında tam ve kaliteli bir sezon öncesi hazırlık süreci geçiremedi. Bu durum, oyuncuların fiziksel durumunu yıl boyunca olumsuz etkiledi.

Sakatlık salgını: Sezonun ilk yarısında kadroda neredeyse 30 farklı seviyede sakatlık kayıtlara geçti. Bunların çoğu uzun süreli ve ciddi sakatlıklar olduğu için, takımın kritik maçlardaki performansına büyük darbe vurdu.

«Bu durumda oyuncuları veya teknik ekibi suçlamak kesinlikle yanlış. Yukarıdaki olumsuzluklar zinciri bizi engelledi. Ancak durmadık; yeni sezonun zorluklarını aşmak ve taraftarlarımızı yeniden zaferlerle mutlu etmek için sistematik çalışmalara çoktan başladık», diye ekledi Perez.

Madrid'de başkanlık seçimleri yaklaşıyor

Belirtmek gerekir ki, Madrid ekibinin hayatında sadece sahada değil, yönetim kademesinde de önemli değişiklikler bekleniyor. Kulüp yönetimi, yaklaşan Pazar günü, yani bu yılın 7 Haziran tarihinde resmi başkanlık seçimlerinin yapılacağını duyurdu.

Bu sorumlu görev için iki güçlü aday mücadele edecek:

Takımı uzun yıllardır başarıyla yöneten mevcut başkan Florentino Perez. Ünlü İspanyol iş insanı Enrique Riquelme.

Seçim sonuçlarının Real Madrid kulübünün önümüzdeki yıllardaki transfer politikasını ve gelişim yolunu tamamen belirleyeceği şüphesizdir.

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