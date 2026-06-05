İspanya millî takımı Irak ile beklenmedik bir beraberlik kaydetti

Dünya futbolu severleri için ilginç ve beklenmedik sonuçlarla dolu bir sezon devam ediyor. 2026 Dünya Kupası final aşamasına ciddi şekilde hazırlanan dev takımlar, kadrolarını hazırlık maçları aracılığıyla test ediyor. Böyle bir uluslararası kontrol maçlarından biri, Avrupa'nın en güçlü millî takımlarından İspanya ile Asya kıtasının temsilcisi Irak arasında oynandı.

La Coruña'daki görkemli 'Abanca-Riazor' stadyumunda geçen maçta taraftarlar oldukça mücadele dolu ve tempolu bir oyuna tanık oldular. Sahanın ev sahibi İspanyollar mutlak favori olarak gösterilse de, Irak millî takımı onlara layık bir direnç gösterdi ve sonunda 1:1'lik beraberlik sonucu kaydedildi.

Hızlı gol ve Irak'ın dirençli cevabı

Maç beklendiği gibi ev sahiplerinin aktif hücumlarıyla başladı. 'Kızıl Furia' (İspanya millî takımının lakabı) temsilcileri rakip kale önünde art arda tehlikeli pozisyonlar yaratmaya başladı. Bu da kısa sürede meyvesini verdi:

16. dakika: Yetenekli forvet Ferran Torres rakip defans oyuncularının hatasından faydalanarak skoru açtı ve stadyuma toplanan yerel taraftarları sevindirdi — 1:0 .

27. dakika: Yenilen golden sonra moral bozukluğu yaşamayan Irak futbolcuları kontra atağa çıktılar. Hızlı organize edilen hücumu başarıyla sonuçlandıran Merxas Doski dengeyi sağlayarak zor durumda takımını kurtardı — 1:1.

İlk yarıda kalelere başka gol atılmadı ve takımlar devreye bu skorla gitti. İkinci yarıda her iki millî takımın teknik direktörleri kadroda birçok değişiklik yaparak yeni futbolcuları test etmeye ağırlık verdi. Nitekim, İspanya kadrosunda Joan Garcia, Gavi ve Dani Olmo gibi yıldızların yerine yedek güçler sahaya sürülürken, Irak safında da Jalal Hasan, Zaydon Iqbal gibi liderler maça dahil oldu. Ancak taktik mücadeleye sahne olan ikinci yarıda skor değişmedi.

Takımlar Gol atanlar Dakikalar Sonuç İspanya Ferran Torres 16' 1 Irak Merxas Doski 27' 1

Millî takımların genişletilmiş kadroları:

İspanya: Joan Garcia (L. Riquelme, 73), P. Porro (J. Rodriguez, 73), J. Martin (B. Turrientes, 59), E. Laporte (S. Gomez, 46), A. Grimaldo (E. Garcia, 46), Gavi (J. Guerra, 59), M. Bernal (M. Pubill, 59), F. Torres (Y. Pino, 46), D. Olmo (G. Garcia, 46), A. Baena (M. Merino, 68), B. Iglesias (J. Rodriguez, 46).

Irak: A. Basil (J. Hasan, 47), H. Ali (K. Yacob, 62), A. Hashim, Z. Tahsin, M. Doski (A. Yahya, 61), Y. Amin, Z. Ismail (Z. Iqbal, 62), A. Al-Ammari (R. Sulaka, 62), I. Bayesh (M. Saadun, 73), M. Farji (M. Yunus, 62), A. Al-Hamadi (A. Hussein, 47), A. Jassim.

Futbol yorumu: Bu tür hazırlık maçlarında sonuç ilk sırada olmasa da, Irak millî takımının Avrupa devine karşı gösterdiği dirençli oyun takdire şayan. İspanya için ise bu, yaklaşan Dünya Kupası öncesinde hatalar ve eksiklikler üzerinde çalışmak için iyi bir ders oldu.

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