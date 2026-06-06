Ergashev Dünya Kupası hayali ve milli takımın hazırlıkları hakkında konuştu

Özbekistan milli takımının kalecisi Botirali Ergashev, Dünya Kupası öncesinde duygularını, hazırlık sürecini, takım içindeki atmosferi ve kalecilerin üzerindeki sorumluluğu dile getirdi. Sözlerinde ilk Dünya Kupası öncesindeki heyecan, güven ve büyük hedefe yönelme açıkça hissediliyor.

Ergashev, Özbekistan Futbol Federasyonu basın servisine verdiği röportajda her futbolcu için Dünya Kupası'nda yer almanın büyük bir hayal olduğunu vurguladı. Ona göre bu hedef, şahsen kendi kariyerindeki en büyük hayallerden biriydi.

"Her futbolcu Dünya Kupası'nda oynamayı hayal eder. Bu benim en büyük hayallerimden biri diyebilirim," dedi kaleci.

Gerçekten de, Özbekistan milli takımının Dünya Kupası final aşamasına ilk kez katılması tüm ülke futbolu için tarihi bir olay olarak kabul ediliyor. Önceki Dünya Kupalarında taraftarlarımız farklı milli takımları destekleyip ekran başında izlerken, şimdi sahneye Özbekistan'ın kendisi çıkıyor.

Ergashev de bu duyguyu özellikle vurguladı. Yakın zamana kadar Dünya Kupalarında başka takımları destekleyip izlediğini, şimdi ise milli takımımızın bu turnuvada yer almasını büyük bir mutluluk olarak gördüğünü söyledi.

"Yakın zamana kadar Dünya Kupalarında belli takımlara taraftarlık yapıp izlerdik. Şükürler olsun, şimdi biz katılıyoruz. Bu insanı çok mutlu ediyor," diye ekledi.

Kaleci, eleme aşamasının kolay geçmediğini de hatırlattı. Ona göre her maç kendi içinde zor ve önemliydi. Özellikle Kuzey Kore'ye karşı maçta Otkir Yusupov'un penaltıyı kurtarması takım için çok büyük önem taşıyan bir an olmuştu.

"Eleme aşamasında kolay maçlar yoktu. Her mücadele zor geçti. Kuzey Kore'ye karşı Otkir abi Yusupov'un penaltı kurtardığı maçın çok önemli olduğunu düşünüyorum," dedi Ergashev.

Bu epizod gerçekten de eleme yolundaki önemli dönüm noktalarından biri olarak akıllarda kaldı. Büyük turnuvalara giden yolda bazen bir kurtariş, bir gol veya bir epizod tüm tarihi değiştirebilir. Kaleciler için böyle durumlar özel sorumluluk ve psikolojik baskı anlamına gelir.

Ergashev, Dünya Kupası'nda kalecilerin önündeki temel hedef hakkında da konuştu. Ona göre her kaleci için en büyük görev kaleyi temiz tutmak, yani gol yemeden oynamaktır. Dünya Kupası'nda rakiplerin seviyesi yüksek olduğu için bu hedef kolay değil, ancak tam da böyle maçlar kalecilerin gerçek seviyesini gösterir.

"Dünya Kupası'ndaki ana hedef gol yemeden oynamak," dedi.

Bununla birlikte, Botirali milli takımdaki iç atmosfer hakkında da olumlu görüş bildirdi. Sözlerine göre, takım içinde moral iyi, futbolcular tek bir hedef etrafında birleşmiş ve maçlara ciddi şekilde hazırlanıyor.

"Elhamdülillah, iç atmosfer mükemmel seviyede. İyi bir moralle maçlara hazırlanıyoruz," dedi Ergashev.

Kaleci, antrenmanlardaki yüklenme ve hazırlık sürecine de değindi. Ona göre şu anda milli takım yüksek yoğunluğa adapte olmak üzerinde çalışıyor. Çünkü Dünya Kupası'nda oyun temposu çok yüksek olacak, her futbolcunun hızlı karar vermesi, sürekli hareket halinde olması ve büyük baskıya hazır olması gerekiyor.

"Antrenmanlarda da yüksek yoğunluk üzerine çalışmalar yapıyoruz. Dünya Kupası'nda tempo çok yüksek olacak, buna adapte olmak için şimdiden hazırlanmamız gerekiyor ve bence bu aşamayı aşmalıyız," dedi.

Bu görüş çok önemli. Çünkü Asya futbolu ile Dünya Kupası seviyesindeki oyunlar arasında büyük fark var. Dünya Kupası'nda rakipler daha hızlı hareket eder, forvetler en küçük fırsatlardan bile yararlanır ve hatalar anında cezalandırılır. Kaleci için bu baskı daha da güçlü olur.

Ergashev, güçlü forvetlere karşı oynamayı keyifli bir sınav olarak gördüğünü de vurguladı. Ona göre tam da yüksek seviyeli rakiplere karşı mücadelelerde futbolcunun gerçek potansiyeli ortaya çıkar. Bu, bir yandan büyük risk, diğer yandan kendini göstermek için harika bir fırsattır.

"Yüksek seviyeli forvetlere karşı oynamak da keyifli. Çünkü güçlülere karşı mücadelede potansiyeliniz daha çok ortaya çıkar. Bu kendimizi denemek için de iyi bir fırsat," dedi kaleci.

Dünya Kupası'nda Özbekistan milli takımını güçlü rakipler bekliyor. Bu tür maçlarda kalecilerin her hareketi büyük önem taşır. Doğru pozisyon alma, şutlara hazır olma, defansı yönetme ve psikolojik istikrar — bunların hepsi belirleyici faktör olabilir.

Ergashev, milli takımın Dünya Kupası'nda takım oyunu sergileyerek kimseden eksik olmadığını kanıtlamaya çalışacağını da söyledi. Taraftarları mutlu etmenin takım için büyük bir hedef olduğunu vurguladı.

"Allah'ın izniyle, turnuvada takım oyunu sergileyerek kimseden eksik olmadığımızı kanıtlayacağız. İyi bir oyun ortaya koyup taraftarlarımızı da mutlu etmeyi umuyoruz," dedi.

Bu sözler milli takımdaki genel morali yansıtıyor: Futbolcular rakiplerin güçlü olduğunu anlıyor ancak sahaya korkarak çıkmak niyetinde değil. Aksine, fırsatlarını denemek, ülkenin onurunu korumak ve taraftarlara layık bir oyun sunmak istiyorlar.

Sohbetin sonunda Ergashev, genç futbolcular arasında Abbosbek Fayzullayev'in oyununu daha çok beğendiğini de söyledi. Abbos'un driblingleri, yaratıcı hareketleri ve hücumdaki sıra dışı kararlarının kaleciler için de zorluk yarattığını vurguladı.

"Genç futbolcular arasında Abbos Fayzullayev'in oyunları daha çok hoşuma gidiyor. Ayrıca onun driblingleri ve yaratıcılığı kalecilere de zorluk çıkarıyor," dedi Ergashev.

Abbosbek Fayzullayev son yıllarda milli takımımızın en parlak futbolcularından biri haline geldi. Hızı, teknik hareketleri ve yaratıcı düşünmesi Özbekistan hücumuna yeni bir renk katıyor. Kalecinin de onu özel olarak takdir etmesi, Abbos'un antrenmanlarda ne kadar tehlikeli bir icracı olduğunu gösteriyor.

Botirali Ergashev'in röportajı, Dünya Kupası öncesindeki takımdaki morali ortaya koydu. Hayal gerçekleşti, ancak şimdi asıl sınav başlıyor. Dünya Kupası'na katılmak bir tarih. Orada layık bir oyun sergilemek ise yeni bir görev.

Özbekistan milli takımı dünya sahnesine ilk kez çıkarken, her futbolcu, her kaleci ve her teknik direktörün omuzlarında büyük bir sorumluluk var. Ergashev'in dediği gibi, takım sahada kimseden eksik olmadığını kanıtlamaya çalışacak. Taraftarlar ise bu güvenin, emeğin ve hayalin sonucunu sabırsızlıkla bekliyor.