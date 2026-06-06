Son Dans: Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo 2026 Dünya Kupası'nda oynayacak mı?

2026 Dünya Kupası'nın futbol tarihinin en büyük ve en farklı turnuvası olması bekleniyor. İlk kez 48 takımın katılacağı ve ABD, Kanada ile Meksika'nın ev sahipliği yapacağı bu organizasyon, neredeyse 100 yıllık tarihte yeni bir sayfa açacak. Ancak, neredeyse yirmi yıldır futbol dünyasına hükmeden efsanevi nesil için bu son durak olabilir. Goal.com haberi veriyor.

Lionel Messi 39 yaşına yaklaşmasına rağmen, rekor kıran altıncı Dünya Kupası'nda yer alma niyetinde. Arjantin millî takımıyla 2022'de Katar'da şampiyon olan Messi, şu anda MLS'de Inter Miami forması giyiyor. Kuzey Amerika'nın kavurucu sıcağı ve genişletilmiş format fiziksel durumu için zorluk yaratabilse de, efsanevi forvet dünyayı tekrar şaşırtmaya hazır.

Cristiano Ronaldo ise 41 yaşında Portekiz millî takımıyla tarihi bir zafer kazanmayı hedefliyor. Messi ile karşılaştırıldığında, beş kez "Altın Top" sahibi henüz Dünya Kupası'nı kazanamadı ve eleme aşamalarında gol atamadı. Portekiz şampiyon olursa, Ronaldo bu prestijli kupayı başının üzerine kaldıran en yaşlı futbolcu olacak.

Bu efsanelerin yanı sıra, birçok kıdemli yıldız için 2026 turnuvası uluslararası alandaki son fırsat olacak. Onların ayrılmasından sonra futbol dünyasında oluşacak boşluğu en yetenekli gençlerin bile hemen dolduramayacağı kesin. Taraftarlar için bu, efsanelerin büyük sahnede son kez boy göstermesini izlemek için benzersiz bir fırsattır.