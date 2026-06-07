Rodri, Guardiola'nın yönettiği yılları hatırladı

Avrupa futbolunun en güçlü ve zeki orta sahalarından biri, şu anda Manchester City ve İspanya milli takımının gerçek kalbi olarak kabul edilen Rodri, eski hocası Josep Guardiola ile birlikte kat ettiği şanlı yolu hatırladı. İspanya'nın ünlü AS gazetesine verdiği röportajda yetenekli futbolcu, kariyerindeki en unutulmaz ve tarihi anlardan içtenlikle bahsetti.

Rodri'nin vurguladığı üzere, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki zafer sadece kulüp için değil, kişisel hayatında da en önemli dönemlerden biri haline geldi.

Unutulmaz İstanbul finali ve hayal edilen kupa

Futbol dünyası iyi hatırlar, 2022/2023 sezonunun final maçında Manchester City, Milano'nun Inter kulübüyle karşılaştı ve 1-0'lık skorla galip gelerek tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nin ana trofesini başının üzerine kaldırdı. O maçta tek ve altın değerdeki gole imza atan isim tam da Rodri'ydi.

Bu büyük başarıdan bahsederken futbolcu, tüm takımın emeğini özellikle vurguladı:

Uzun süre beklenen zafer: «Şampiyonlar Ligi'nin kulüp için ne kadar önemli olduğunu ve o unutulmaz golün benim için ne kadar kıymetli olduğunu göz önünde bulundurursak, bu çok özel bir gündü. Ancak tüm takımımızı özellikle vurgulamak istiyorum. Birkaç yıldır çeşitli nedenler, şanssızlıklar ve zorluklar nedeniyle bu kupayı kazanamamıştık. Oysa bence buna çok daha önce ulaşmayı hak etmiştik».

Pep ile sohbet: «Buna rağmen, her engeli aşabilen uyumlu bir takım olmayı başardık. O finalden sonra Pep ile bu zirveye ulaşmanın ne kadar zor olduğu hakkında uzun uzun konuştuğumuzu hâlâ hatırlıyorum. Bunlar gerçekten mutlu anlardı».

Guardiola'nın etkisi: Sporcu ve insani erdemler

Rodri röportajında Pep Guardiola'nın sadece büyük bir taktikçi değil, aynı zamanda harika bir insan olduğunu da ortaya koydu. Hocasının kendisi üzerindeki etkisini iki ana başlıkta değerlendirdi:

Guardiola'nın öne çıkan yönleri Rodri'nin değerlendirmesi ve görüşü Sportif ruh ve karakter O, belirgin bir güçlü karaktere ve asla pes etmeyen sportif mücadele ruhuna sahip bir insan. Ondan futboldan başka birçok şey öğrenmek mümkün. Yüksek insani erdem Her zaman takımın çıkarlarını ön planda tutar ve futbolcudan maksimum verim almayı bilir. En önemlisi, bir insan olarak doğru zamanı bulabiliyor: Takımdan ayrılan oyuncuları da hafızasında hep saygıyla saklıyor ve hatırlıyor. Bu özellikler onun hakkında çok şey söylüyor.

Zamin yorumu: Rodri'nin bu samimi itirafları, Manchester City içindeki atmosferin ne kadar yüksek seviyede olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Josep Guardiola sadece kupa kazanan bir makine değil, her futbolcunun kalbine yol bulabilen büyük bir psikologdur. Rodri'nin finaldeki golü 'şehirlilerin' tarihini sonsuza dek değiştirdi ve bu başarının altında teknik direktör ile futbolcu arasındaki güçlü güven köprüsü yatıyor. Guardiola, öğrencisinin kariyerinde gerçekten silinmez ve özel bir iz bırakan bir figür haline geldi.

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