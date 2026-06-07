Kylian Mbappe ve Dünya Kupası: Real Madrid yıldızı için kurtuluş turnuvası

·91·Spor
Kylian Mbappe ve Dünya Kupası: Real Madrid yıldızı için kurtuluş turnuvası

2026 Dünya Kupası'nın başlamasına sayılı günler kala, Kylian Mbappe etrafındaki hype beklenenden düşük. Bunun nedeni olarak forvetin Real Madrid'deki başarısız sezonunu göstermek mümkün. Bernabeu taraftarlarıyla ilişkileri bozulan futbolcu için Kuzey Amerika'daki turnuva, kendini yeniden keşfetmek ve kulüpteki baskıdan kurtulmak için harika bir fırsat. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Mbappe, tamamlanan sezonda golcü kimliğini gösterse de herhangi bir büyük kupa kazanamadı. Madrid kulübündeki iç çatışmalar ve yönetimle yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle taraftarların gözünden düştü. Şimdi 27 yaşındaki forvet, tüm dikkatini Fransa milli takımına vererek 2022 finalindeki yenilginin acısını çıkarmayı ve dünya şampiyonluğunu geri almayı hedefliyor.

İstatistiklere bakıldığında, Mbappe La Liga'da 25, Şampiyonlar Ligi ve İspanya Kupa'sında ise 17 gol atarak toplamda 40 gol barajını aştı. Ancak sezonun ikinci yarısı onun için oldukça zor geçti. Şubat ayından itibaren sakatlıklar ve geçici teknik direktör Alvaro Arbeloa ile yaşanan soğuk ilişkiler nedeniyle rakip kaleleri sadece 4 kez havalandırabildi.

Real Madrid için bu üst üste ikinci kupasız sezon oldu. 2024'te Paris Saint-Germain'den bedelsiz transfer olan Mbappe, hala Madrid'de yerini tam olarak bulabilmiş değil. Buna rağmen, Dünya Kupası onun favori sahası ve Kuzey Amerika'da yeniden tarih yazmaya hazır.

Kylian MbappeReal MadridFransaDünya KupasıFutbol
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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