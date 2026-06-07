Savio kariyerine Londra'nın Tottenham kulübünde devam edebilir

·54·Spor
Savio kariyerine Londra'nın Tottenham kulübünde devam edebilir

Avrupa futbolunda yeni sezona hazırlık ve kadro güçlendirme çalışmaları çoktan başladı. İngiltere Premier Lig'i devleri arasındaki transfer rekabeti her geçen gün yeni bir aşamaya giriyor. Bu seferki dikkat merkezinde Manchester City'nin yetenekli ve çevik Brezilyalı kanat oyuncusu Savio var. Brezilya'nın saygın ve güvenilir spor yayınlarından biri olan O Globo tarafından yayınlanan son haberlere göre, genç kanat oyuncusu kariyerine Londra'nın Tottenham kulübünde başlamaya çok yakın.

Bu transferin gündeme gelmesinde 'spurlar'ın teknik direktör koltuğundaki büyük değişiklik ana faktör oldu.

De Zerbi faktörü ve ön görüşmeler

Londra kulübünün yeni teknik direktörü olarak atanan Roberto De Zerbi, takımı köklü bir şekilde yeniden yapılandırmaya başladı. Hücum odaklı ve çekici futbolun savunucusu olan İtalyan uzman, Tottenham yönetiminin önüne koyduğu ana transfer hedeflerinden biri olarak özellikle Savio'yu seçti.

Şu anda iki tarafın temsilcileri arasındaki ön görüşmeler başlamış durumda ve süreç tutarlı bir şekilde devam ediyor. Ancak bu anlaşmanın finansal açıdan kolay olmayacağı kesin:

  • 'Şehirliler'in fiyatı: Transfer piyasası uzmanlarının belirttiğine göre, Manchester City yönetimi 22 yaşındaki futbolcusunu kolayca bırakmak istemiyor ve onun için en az 70 milyon avro talep ediyor.

  • Futbolcunun isteği: En önemlisi, Savio'nun kendisi de Londra kulübüne geçmeye karşı değil. Kaynakların yazdığına göre, Brezilyalı futbolcu Josep Guardiola'nın yönetiminde yedek kulübesinde kalmaktan yoruldu ve düzenli olarak ilk 11'de oynayıp sürekli oyun pratiği kazanmak amacıyla 'spurlar'ın kadrosuna katılmaya hazır.

Savio'nun tamamlanan sezondaki istatistikleri

Brezilyalı kanat oyuncusunun tamamlanan 2025-2026 sezonunda Manchester City kadrosunda gösterdiği performans, yüksek potansiyele sahip olduğunu kanıtlıyor. İstatistikleri aşağıdaki özel entegre tabloda yer almaktadır:

Gösterge türü

Sezon boyunca sonuç

Mevcut sözleşme durumu

Toplam maç

36 maç

Tüm turnuvalarda çoğunlukla yedekten oyuna girerek aktif hareket etti.

Atılan goller

4 gol

Önemli anlarda rakip kaleyi havalandırmayı başardı.

Gol asistleri

3 asist

Takım arkadaşlarına gol pozisyonu yaratmada yardımcı oldu.

Mevcut yükümlülük

2031 yılına kadar

'Şehirliler' ile uzun vadeli sözleşmesi var, bu da transfer ücretinin yüksek olmasını sağlıyor.

Durum analizi: Roberto De Zerbi'nin Tottenham'ın başına geçmesi Londra kulübü için büyük bir başarıdır. İtalyan uzman, Brighton'da genç yetenekleri nasıl dünya yıldızlarına dönüştürdüğünü pratikte kanıtlamıştır. Savio gibi teknik olarak güçlü ve hızlı bir futbolcu, De Zerbi'nin hücum taktiği için ideal bir adaydır. Pep Guardiola'nın kadrosundaki rekabet nedeniyle az oyun pratiği bulan Brezilyalı için Tottenham yeni bir sıçrama tahtası olabilir. Elbette 70 milyon avro küçük bir meblağ değil, ancak Londra kulübü gelecek sezon yüksek hedefler koyuyorsa, böyle bir transfer için para harcamaktan kaçınmamalıdır. İzleyeceğiz, görüşmeler yazın en ilginç olaylarından biri olmaya aday.

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SavioTottenhamManchester CityRoberto De ZerbiPep Guardiola
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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