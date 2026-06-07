Ronaldo spor tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir finansal rekora imza attı

·126·Spor
Ronaldo spor tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir finansal rekora imza attı

Dünya futbolunun efsanesi, milyonların gönlünün sahibi Cristiano Ronaldo hem sahada hem de dışında rekorları yenilemekten yorulmuyor! Suudi Arabistan'ın El-Nasr kulübü ve Portekiz milli takımının yaşayan efsanesi, spor dünyasında daha önce kimseye nasip olmayan devasa bir finansal zirveyi fethetti. Dünyanın en ünlü ve başarılı sporcularından biri olan Portekizli yıldız, kariyeri boyunca elde ettiği net gelirle tarihte yeni bir sayfa açtı.

Tüm dünya spor kamuoyunu sarsan bu rekor, iki büyük dehanın finansal göstergeleri ve yaklaşan Dünya Kupası'ndaki grup kuraları hakkında aşağıdaki özel entegre tablo aracılığıyla detaylı bilgi edinebilirsiniz.

İKİ BÜYÜK DEHANIN GELİRLERİ VE 2026 DÜNYA KUPASI GRUPLARI

Futbol yıldızı

Kariyerindeki toplam gelir

2026 Dünya Kupası'ndaki rakipleri

Cristiano Ronaldo


(41 yaş, El-Nasr)

Spor tarihinde ilk kez toplam kârı 2 milyar doları aştı ve şu anda 2,1 milyar dolara ulaştı.

Portekiz'in yer aldığı grupta Özbekistan, Kolombiya ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti milli takımları yer alıyor.

Lionel Messi


(Güncel Dünya Şampiyonu)

Kariyeri boyunca kazandığı toplam tutar yaklaşık 1,1 milyar dolar seviyesinde.

Arjantin temsilcileri grup aşamasında Cezayir, Avusturya ve Ürdün ile mücadele edecek.

Bu rakamlar, Ronaldo'nun sadece büyük bir futbolcu değil, aynı zamanda dünyanın en değerli ve etki alanı geniş markası olduğunu bir kez daha açıkça kanıtladı.

Dünya Kupası öncesi tarihi karşılaşmalar

41 yaşındaki Ronaldo ve ezeli rakibi Lionel Messi, futbolseverlere yeniden büyülü anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Zira her iki efsane de yaklaşan 2026 Dünya Kupası'nda ülkelerinin onurunu koruyacak. Özellikle ülkemiz taraftarları için bu turnuvanın önemi paha biçilemez. Çünkü milli takımımızın bulunduğu grupta Cristiano Ronaldo liderliğindeki Portekiz de var! Temsilcilerimizin Kolombiya ve Kongo DC ile birlikte Portekizlilere karşı sahaya çıkması, Özbek futbol tarihinin en unutulmaz olayına dönüşecektir.

Zamin yorumu: Cristiano Ronaldo'nun 2,1 milyar dolarlık şöhreti gökten zembille inmedi. Bu rakamların ardında durmaksızın çalışma, çelik gibi irade, sıkı disiplin ve futbola duyulan sonsuz sevgi yatıyor. Çoğu kişi yaşını bahane edip kariyerinin sonunu beklerken, o dünyayı yeniden şaşkına çevirdi. En sevindirici yanı ise, önümüzdeki günlerde Özbek gençlerinin bu büyük milyarder futbolcuya karşı yeşil sahada boy gösterecek olması! Eldor Shomurodov, Abduqodir Husanov ve diğer yıldızlarımızın Ronaldo'ya karşı nasıl oynayacağını izlemek hepimize heyecan katacak. Her iki büyük efsaneye de Dünya Kupası'nda başarılar dileriz, ancak kalbimiz her zaman Özbekistan ile atıyor. İleri, vatan evlatları!

Dünya Kupası'nın en son detaylarını, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin yeni rekorlarını ve milli takımımızın günlük gelişmelerini her zaman Zamin sayfalarında bizimle takip edin!

Cristiano RonaldoAl-NassrPortekizLionel MessiArjantin
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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