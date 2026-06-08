Bayern Münih başkanı, Olise'yi Real Madrid'e satmayacağını net bir şekilde belirtti

Münih'in Bayern Münih kulübünün başkanı Herbert Hainer, takımın kanat oyuncusu Michael Olise'e Real Madrid'in ilgi gösterdiğine dair haberlere tepki gösterdi. Alman kulübünün yöneticisi, Fransız futbolcunun geleceği konusunda net ve kararlı bir tutum sergiledi.

Daha önce, Madrid kulübünün başkan adaylarından Florentino Pérez'in Real Madrid'in transfer planları kapsamında Michael Olise'i kadrosuna katmayı hedeflediğine dair haberler yayılmıştı. Bazı kaynaklar, Pérez'in Münihlilere futbolcu için 150 milyon Euro'luk bir teklif gönderebileceğini iddia etmişti.

Ancak Bayern Münih, bu konuda şimdilik müzakerelere açık olmadığını gösterdi. Herbert Hainer, Olise'in Münihlilerin bir oyuncusu olduğunu ve kulüple uzun süreli bir sözleşmesi bulunduğunu vurguladı.

"Michael Olise, Bayern Münih'in bir oyuncusudur ve kulüple uzun süreli bir sözleşmesi var. Biz oyuncularını satmayı hedefleyen bir kulüp değiliz," dedi Hainer.

Bu sözlerden, Bayern Münih'in Olise'i takımın gelecekteki kilit figürlerinden biri olarak gördüğü açıkça anlaşılıyor. Münih kulübü genellikle lider oyuncularını kolayca elinden çıkaran takımlardan değildir. Özellikle henüz genç, gelişimini sürdüren ve hücum hattında büyük potansiyele sahip bir futbolcu söz konusu olduğunda, kulüp daha da temkinli hareket eder.

Olise son dönemde hızı, tekniği, rakip geçme becerisi ve hücumdaki yaratıcı hareketleriyle dikkat çekiyor. Kanatta aktif oynayarak takıma genişlik katan, pozisyon yaratan ve belirleyici anlarda oyunun kaderine etki edebilen bir oyuncu. Böyle bir futbolcuya Real Madrid gibi bir kulübün ilgi göstermesi doğal.

Madrid kulübü her zaman dünya futbolundaki en yetenekli oyuncuları takip eder. Florentino Pérez'in adı transfer piyasasıyla anıldığında, taraftarlar genellikle büyük alışverişler bekler. Olise için 150 milyon Euro civarındaki olası teklife dair haberler de bu nedenle geniş tartışmalara yol açtı.

Ancak Hainer bu söylentilere oldukça soğukkanlı ve kararlı bir yanıt verdi. Sözlerine göre, eğer Pérez gerçekten bir teklif göndermeyi düşünüyorsa, şu ana kadar böyle bir durum yaşanmadı. Ayrıca Bayern Münih başkanı, Madridlilere boşuna uğraşmamaları konusunda da ima bulundu.

"Eğer Florentino Pérez bize bir teklif göndermek isterse - ki şu ana kadar böyle bir durum olmadı - buna zahmet etmesine gerek yok," şeklinde Hainer'in sözlerini Bayern Germany aktardı.

Bu açıklama, transfer piyasası için çok net bir sinyal oldu: Bayern Münih, Olise'i satmayı planlamıyor. Elbette futbolda büyük paralar birçok şeyi değiştirebilir. Ancak mevcut durumda Münihliler, futbolcuyu projelerinin önemli bir parçası olarak elde tutmak istiyor.

Real Madrid için bu transferin kolay olmayacağı kesin. Eğer Madrid kulübü Olise'e ciddi ilgi gösterirse, Bayern Münih'i ikna etmek için sadece büyük bir meblağ değil, çok güçlü sportif ve finansal bir teklif gerekecek. O durumda bile nihai karar Münihlilerin elinde kalacak.

Olise için bu ilgi, piyasadaki statüsünün arttığını gösteriyor. Bayern Münih'te kendini gösteren bir futbolcunun adının Real Madrid gibi bir kulüple anılması, kariyerindeki önemli tanınırlıklardan biri olabilir. Ancak şimdilik o, Münihlilerin planlarında yer almaya devam ediyor.

Bu tür durumlar yaz transfer dönemine daha fazla heyecan katıyor. Bir yanda büyük harcamalara yatkın Real Madrid, diğer yanda lider oyuncularını korumak isteyen Bayern Münih. İki dev arasındaki bu tür transfer çatışmaları, futbol piyasasının en ilginç konularından biri haline gelebilir.

Şu anda Bayern Münih'in tutumu çok basit: Michael Olise satılmıyor. Hainer'in yanıtı, Pérez'e diplomatik ama oldukça sert bir "rahatsız etmeyin" mesajı gibi geldi. Futbol dilinde söylemek gerekirse, transfer kapısı şu an kilitli ve anahtar Münih'te.