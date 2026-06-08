Lamine Yamal ve Nico Williams Dünya Kupası öncesi kadroya dönüyor

İspanya milli takımının genç yıldızları Lamine Yamal ve Nico Williams, Dünya Kupası başlamadan önce tamamen iyileşecekler. Takımın baş antrenörü Luis de la Fuente, her iki kanat oyuncusunun da 16 Haziran'da Cabo Verde'ye karşı oynanacak açılış maçında forma giyeceğini doğruladı. Goal.com'un haberine göre haber veriyor.

Barcelona kanat oyuncusu Lamine Yamal ve Athletic Bilbao forveti Nico Williams, Pazartesi günü Puebla'da Peru'ya karşı oynanacak son hazırlık maçını uyluk sakatlığı nedeniyle kaçıracaklar. Ayrıca Osasuna temsilcisi Víctor Muñoz'un da Atlanta'daki maça kadar kadroya dönmesi bekleniyor.

"Onların bizimle olmaması üzücü, ancak tıbbi ekip ve kondisyonerler onları ABD'deki kamp merkezinde tutmamızı tavsiye etti" dedi Luis de la Fuente. Teknik direktörün eklemesine göre, her üç futbolcu da turnuvanın ilk maçında sahaya çıkmaya hazır olacak.

Nisan ayı sonunda Barcelona formasıyla sakatlanan Lamine Yamal, İspanya'nın hücum hattının kilit ismi olarak görülüyor. Nico Williams da 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki zaferde önemli bir rol oynamıştı. Yamal'siz oynanan hazırlık maçında İspanya, Irak ile 1-1 berabere kaldı.

Mevcut Avrupa şampiyonları, Dünya Kupası grup aşamasında Cabo Verde, Suudi Arabistan ve Uruguay milli takımlarına karşı mücadele edecekler.