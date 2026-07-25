Google Tarihinde İlk Kez Negatif Nakit Akışı Kaydetti: Neden Yapay Zeka Harcamaları

·44·Teknoloji
Google Tarihinde İlk Kez Negatif Nakit Akışı Kaydetti: Neden Yapay Zeka Harcamaları

Google, 2026 yılının ikinci çeyreğine ilişkin finansal raporunu yayınladı. Şirket tarihinde rekor gelir elde etmesine rağmen, serbest nakit akışı ilk kez negatif seviyeye düştü. Bunun temel nedeni olarak yapay zeka (AI) altyapısını geliştirmek için yönlendirilen benzeri görülmemiş yatırımlar gösteriliyor. Bu konuda Ixbt.com bildiriyor .

Rapor döneminde Google'ın toplam geliri 119,8 milyar dolar olarak gerçekleşti ve analistlerin beklentilerini aşan bir sonuç gösterdi. Şirketin temel gelir kaynağı olmaya devam eden Google arama motoru 63,3 milyar dolar kâr sağladı. Ayrıca Google Cloud ağı, AI servislerine olan talebin artması sayesinde gelirini yüzde 23,8 artırarak 24,8 milyar dolara ulaştırdı. YouTube reklamları ise şirketin kasasına 11,1 milyar dolar ekledi.

AI Yarışı ve Milyarlarca Dolarlık Yatırımlar

ixbt.com verilerine göre Google, yalnızca geçtiğimiz çeyrekte yapay zeka kapasitelerini genişletmek için 44,9 milyar dolar harcadı. Bu rakam, şirketin işletme nakit akışını (39,1 milyar dolar) aştı. Sonuç olarak serbest nakit akışı eksi 5,8 milyar dolar oldu. Bu durum, Google'ın halka açılmasından bu yana ilk kez gözlemleniyor.

Şirket yönetimi, AI altyapısına yapılan yatırımları daha da artırmayı planlıyor. 2025 yılında bu amaçlar için 91 milyar dolar harcanmışken, 2026 yılı sonunda toplam harcamaların 205 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, mevcut harcama seviyesi 2022 yılındaki, yani yapay zeka patlaması başlamadan önceki döneme göre 6 kat daha fazladır.

Yatırımcıların Endişesi ve Piyasa Tepkisi

Google hâlâ son derece karlı bir şirket olmaya devam etmesine ve rezervinde 100 milyar dolardan fazla nakit bulundurmasına rağmen, yatırımcılar harcamalardaki bu keskin artışı endişeyle karşıladı. Raporun yayınlanmasının ardından şirket hisselerinin değeri yaklaşık yüzde 4,5 oranında ucuzladı. Piyasa katılımcıları, bu devasa yatırımların ne zaman ve hangi biçimde gerçek kâr getirmeye başlayacağını analiz ediyor.

Günümüzde Google yalnızca Microsoft ve OpenAI ile değil, diğer teknolojik devlerle de şiddetli bir rekabet yürütüyor. Kullanıcılar tarafından da bilinen Google Cloud ve diğer kurumsal çözümler, bu yarışın ana alanı haline geldi. Uzmanlara göre, altyapıya yatırılan bu fonlar gelecekte şirketin teknolojik üstünlüğünü sağlayabilir, ancak kısa vadede finansal tablolardaki dengeyi bozmaya devam edecektir.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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