Gigabyte, GeForce RTX 4090 Garantisini İptal Etti: Sebepler Belirsizliğini Koruyor

Bilgisayar teknolojileri dünyasında yeni bir skandal yaşandı. Gigabyte şirketi, en pahalı ürünlerinden biri olan GeForce RTX 4090 ekran kartını garanti kapsamında tamir etmeyi reddetti. Bu durum, kullanıcılar arasında üreticinin servis hizmetinin kalitesine dair ciddi şüpheler uyandırıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Reddit sosyal ağında Realcraser1 rumuzlu kullanıcının belirttiğine göre, 2027 yılına kadar geçerli resmi garantisi olmasına rağmen şirket cihazı tamir etmeyi reddetti. Kullanıcının sözlerine göre, ekran kartı bilgisayarın başka bir yere taşınma sürecine kadar kusursuz çalıştı, ancak sonrasında sistemi açmak mümkün olmadı.

Cihaz, teşhis için Gigabyte servis merkezine gönderildiğinde, uzmanlar onu "kullanıcı tarafından hasar görmüş, tamir edilmesi imkansız" sonucuyla geri gönderdiler. ixbt.com'un bilgisine göre, üretici baskı devre kartının (PCB) hasar gördüğünü iddia etti, ancak bu konuda hiçbir somut kanıt veya fotoğraf sunmadı.

Görünmeyen Kusurlar ve Şüpheli Yaklaşım

Ekran kartının sahibi cihazı teslim aldıktan sonra, onda yalnızca tahmini kusur yerini gösteren iki adet etiket-gösterge buldu. İşin en ilginç yanı ise ne kullanıcının ne de diğer bağımsız gözlemcilerin kartta hiçbir çatlak veya dış hasar görsel olarak tespit edememiş olmasıdır.

Uzmanların fikrine göre, eğer hasar çok katmanlı baskı kartının iç kısımlarında ise, onu çıplak gözle görmek mümkün olmayabilir. Ancak Gigabyte gibi büyük bir marka bu durumda müşteriye röntgenogram veya mikroskop altındaki görüntüler gibi teknik dayanaklar sunmalıydı.

Şu anda ekran kartının sahibi pes etmek niyetinde değil. Cihazı bağımsız inceleme için Northwest Repair atölyesine veya bu tür anlaşmazlıkları yayınlamasıyla tanınan Gamers Nexus YouTube kanalına göndermeyi planlıyor. Bu tür durumların markanın itibarını zedeleyeceği ve yüksek segmentteki alıcıları temkinli olmaya çağıraçağı kesindir.

Özbekistan pazarında da NVIDIA RTX 4090 gibi amiral gemisi ekran kartlarının çok yüksek fiyatlara satıldığı göz önüne alınırsa, yerel kullanıcılar için de resmi garanti konusu son derece önemlidir. Üreticilerin bu tür belirsiz sebeplerle garantiden vazgeçmesi, pahalı teknoloji satın alanlar arasında endişe uyandırması doğaldır.

Şimdilik Gigabyte bu somut durumla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Eğer bağımsız ekspertiz kullanıcının haklı olduğunu kanıtlarsa, şirket sadece ekran kartını değiştirmekle kalmayıp büyük bir itibar kriziyle de karşılaşabilir.