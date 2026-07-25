Real Madrid'in gizli hamlesi: 120 milyon euroluk transfer yakın mı?

Real Madrid, yaz transfer döneminde Avrupa'da ses getirebilecek sıradaki hamlesini başlattı. Madrid ekibinin 19 yaşındaki Yan Diomande'yi kadrosuna katmak için Almanya'da gizli görüşmeler gerçekleştirdiği söyleniyor, ancak anlaşmanın önündeki en büyük engel henüz aşılmış değil.

AS gazetesinin haberine göre futbolcu Real Madrid'e transfer olmayı kabul etti. Diğer kaynaklar ise oyuncunun PSG seçeneğine olan ilgisinin devam ettiğini vurguluyor — transferdeki asıl entrika da tam olarak burada yatıyor.

Real Madrid yetkilileri neden Almanya'ya gitti?

AS'ın bilgilerine göre Real Madrid temsilcileri bu hafta Almanya'ya giderek Leipzig yönetimiyle Diomande'nin transferini yüz yüze görüştü. Madrid kulübünün bu adımdan önce futbolcunun onayını aldığı ve artık asıl müzakereleri kulüpler düzeyinde yürüttüğü bildirildi.

Madrid ekibi oyuncunun onayını aldı, ancak Leipzig ile finansal anlaşma henüz tamamen tamamlanmış değil.

Daha önce Real Madrid'in 100 milyon euroluk ilk teklifinin reddedildiği yönünde haberler çıkmıştı. Alman kulübü oyuncusuna yaklaşık 120-130 milyon euro arasında bir değer biçerken, AS tarafların sonunda 115-120 milyon euro civarında anlaşabileceğini yazdı.

Konu Mevcut durum Real Madrid'in ilk teklifi 100 milyon euro civarı Leipzig'in talebi 120–130 milyon euro Beklenen anlaşma 115–120 milyon euro Futbolcunun pozisyonu Kaynaklarda farklı şekillerde yorumlanıyor Resmi anlaşma Henüz açıklanmadı

Olise hakkındaki haberler dikkat dağıtmak için mi çıkarıldı?

Haberin en ilginç kısmı Bayern Münih'in kanat oyuncusu Michael Olise ile ilgili. AS'ın yorumuna göre Real Madrid etrafında Olise'ye olan ilgi hakkında birçok söylenti dolaşırken, kulüp aslında Diomande üzerinde gizli bir çalışma yürütüyormuş.

Madrid yönetimi Olise ile görüştüğünü defalarca yalanladı. Buna rağmen Fransız futbolcunun ismi sürekli olarak gündemde tutulmuş ve Diomande adına atılan somut adımlar neredeyse fark edilmez hale gelmiş.

Bu yöntem Marc Cucurella transferine benzetiliyor. O dönemde de diğer kulüplerin ilgisi tartışılırken Real Madrid doğrudan Chelsea ile anlaşmaya varmış ve İspanyol defans oyuncusuyla 2032 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.

19 yaşındaki futbolcu neden bu kadar pahalı?

Diomande klasik bir merkezi forvetten ziyade her iki kanatta da görev yapabilen süratli bir hücum oyuncusu olarak değerlendiriliyor. Yüksek hızı, bire bir durumlarda rakibi çalımlayabilmesi ve hücumun farklı noktalarında oynayabilmesiyle ön plana çıkıyor.

Fildişi Sahilli futbolcu 2025 yılı yazında Leganes'ten Leipzig'e transfer olmuş ve Almanya'daki ilk sezonunda beklenenden de hızlı bir çıkış yakalamıştı.

2025/26 sezonu istatistikleri:

tüm kulvarlarda 36 maç;

13 gol;

10 asist;

Bundesliga'da sezonun en iyi genç oyuncusu ödülü;

Leipzig ile Şampiyonlar Ligi bileti.

Transfermarkt, Diomande'nin piyasa değerini 90 milyon euro olarak belirledi. Ancak yaşı, uzun süreli sözleşmesi ve Avrupa'nın zengin kulüplerinin ilgisi transfer bedelini daha da artırıyor.

Leipzig'in duruşu müzakereleri zorlaştırıyor

Leipzig yönetimi daha önce Diomande'yi bu yaz satma niyetinde olmadığını açıkça belirtmişti. Sportif direktör Marcel Schäfer oyuncunun önümüzdeki sezon da Alman kulübünde forma giyeceğini vurgulamıştı.

Alman kulübünün elinde birkaç güçlü koz bulunuyor:

Diomande'nin sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor;

kulübün oyuncuyu satma zorunluluğu yok;

PSG ve İngiliz kulüplerinin ilgisi rekabeti kızıştırıyor;

19 yaşındaki futbolcunun değeri daha da artabilir.

Bu nedenle Real Madrid sıradan bir teklifle Leipzig'i ikna edemez. Madrid ekibi ya talep edilen rakama yaklaşmalı ya da bonuslar ve ödeme planları aracılığıyla Alman kulübünü razı etmelidir.

Oyuncunun tercihi konusunda kaynaklar neden ayrışıyor?

AS, Diomande'nin Real Madrid'in teklifini kabul ettiğini ve PSG ile olan ön anlaşmasını askıya aldığını bildiriyor. Sky Sports ise futbolcunun hâlâ Paris kulübüne gitmeyi tercih ettiğini yazdı.

Bu çelişki transferin henüz son aşamaya ulaşmadığını gösteriyor. Şimdilik şu üç senaryo masada kalmaya devam ediyor:

Real Madrid teklifi artırır ve Leipzig ile anlaşır. PSG yüksek bir teklifle masaya geri döner. Alman kulübü tüm teklifleri reddederek Diomande'yi takımda tutar.

Real Madrid'in nihai adımı ne olacak?

Madrid ekibi oyuncunun ön onayını almış olabilir, ancak bu transferi bitirmek için yeterli değil. Asıl karar Leipzig'in talep ettiği miktar ile Real Madrid'in 115-120 milyon euroluk sınıra çıkmaya ne kadar hazır olduğuna bağlı.

Diomande'nin hızı, yaşı ve her iki kanatta oynayabilmesi onu Real Madrid'in uzun vadeli projesi için cazip bir aday haline getiriyor. Ancak resmi açıklama yapılana kadar bu anlaşmayı bitmiş bir transfer olarak değil, ciddi müzakere aşamasındaki büyük bir operasyon olarak değerlendirmek doğru olacaktır.

Sizce Yan Diomande için 120 milyon euro ödemek doğru bir karar mı? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve bu transfer haberini Telegram'da Real Madrid taraftarlarına ulaştırın.