Real Madrid'in gizli hamlesi: 120 milyon euroluk transfer yakın mı?

·63·Spor
Real Madrid'in gizli hamlesi: 120 milyon euroluk transfer yakın mı?

Real Madrid, yaz transfer döneminde Avrupa'da ses getirebilecek sıradaki hamlesini başlattı. Madrid ekibinin 19 yaşındaki Yan Diomande'yi kadrosuna katmak için Almanya'da gizli görüşmeler gerçekleştirdiği söyleniyor, ancak anlaşmanın önündeki en büyük engel henüz aşılmış değil.

AS gazetesinin haberine göre futbolcu Real Madrid'e transfer olmayı kabul etti. Diğer kaynaklar ise oyuncunun PSG seçeneğine olan ilgisinin devam ettiğini vurguluyor — transferdeki asıl entrika da tam olarak burada yatıyor.

Real Madrid yetkilileri neden Almanya'ya gitti?

AS'ın bilgilerine göre Real Madrid temsilcileri bu hafta Almanya'ya giderek Leipzig yönetimiyle Diomande'nin transferini yüz yüze görüştü. Madrid kulübünün bu adımdan önce futbolcunun onayını aldığı ve artık asıl müzakereleri kulüpler düzeyinde yürüttüğü bildirildi.

Madrid ekibi oyuncunun onayını aldı, ancak Leipzig ile finansal anlaşma henüz tamamen tamamlanmış değil.

Daha önce Real Madrid'in 100 milyon euroluk ilk teklifinin reddedildiği yönünde haberler çıkmıştı. Alman kulübü oyuncusuna yaklaşık 120-130 milyon euro arasında bir değer biçerken, AS tarafların sonunda 115-120 milyon euro civarında anlaşabileceğini yazdı.

Konu

Mevcut durum

Real Madrid'in ilk teklifi

100 milyon euro civarı

Leipzig'in talebi

120–130 milyon euro

Beklenen anlaşma

115–120 milyon euro

Futbolcunun pozisyonu

Kaynaklarda farklı şekillerde yorumlanıyor

Resmi anlaşma

Henüz açıklanmadı

Olise hakkındaki haberler dikkat dağıtmak için mi çıkarıldı?

Haberin en ilginç kısmı Bayern Münih'in kanat oyuncusu Michael Olise ile ilgili. AS'ın yorumuna göre Real Madrid etrafında Olise'ye olan ilgi hakkında birçok söylenti dolaşırken, kulüp aslında Diomande üzerinde gizli bir çalışma yürütüyormuş.

Madrid yönetimi Olise ile görüştüğünü defalarca yalanladı. Buna rağmen Fransız futbolcunun ismi sürekli olarak gündemde tutulmuş ve Diomande adına atılan somut adımlar neredeyse fark edilmez hale gelmiş.

Bu yöntem Marc Cucurella transferine benzetiliyor. O dönemde de diğer kulüplerin ilgisi tartışılırken Real Madrid doğrudan Chelsea ile anlaşmaya varmış ve İspanyol defans oyuncusuyla 2032 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.

19 yaşındaki futbolcu neden bu kadar pahalı?

Diomande klasik bir merkezi forvetten ziyade her iki kanatta da görev yapabilen süratli bir hücum oyuncusu olarak değerlendiriliyor. Yüksek hızı, bire bir durumlarda rakibi çalımlayabilmesi ve hücumun farklı noktalarında oynayabilmesiyle ön plana çıkıyor.

Fildişi Sahilli futbolcu 2025 yılı yazında Leganes'ten Leipzig'e transfer olmuş ve Almanya'daki ilk sezonunda beklenenden de hızlı bir çıkış yakalamıştı.

2025/26 sezonu istatistikleri:

  • tüm kulvarlarda 36 maç;

  • 13 gol;

  • 10 asist;

  • Bundesliga'da sezonun en iyi genç oyuncusu ödülü;

  • Leipzig ile Şampiyonlar Ligi bileti.

Transfermarkt, Diomande'nin piyasa değerini 90 milyon euro olarak belirledi. Ancak yaşı, uzun süreli sözleşmesi ve Avrupa'nın zengin kulüplerinin ilgisi transfer bedelini daha da artırıyor.

Leipzig'in duruşu müzakereleri zorlaştırıyor

Leipzig yönetimi daha önce Diomande'yi bu yaz satma niyetinde olmadığını açıkça belirtmişti. Sportif direktör Marcel Schäfer oyuncunun önümüzdeki sezon da Alman kulübünde forma giyeceğini vurgulamıştı.

Alman kulübünün elinde birkaç güçlü koz bulunuyor:

  • Diomande'nin sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor;

  • kulübün oyuncuyu satma zorunluluğu yok;

  • PSG ve İngiliz kulüplerinin ilgisi rekabeti kızıştırıyor;

  • 19 yaşındaki futbolcunun değeri daha da artabilir.

Bu nedenle Real Madrid sıradan bir teklifle Leipzig'i ikna edemez. Madrid ekibi ya talep edilen rakama yaklaşmalı ya da bonuslar ve ödeme planları aracılığıyla Alman kulübünü razı etmelidir.

Oyuncunun tercihi konusunda kaynaklar neden ayrışıyor?

AS, Diomande'nin Real Madrid'in teklifini kabul ettiğini ve PSG ile olan ön anlaşmasını askıya aldığını bildiriyor. Sky Sports ise futbolcunun hâlâ Paris kulübüne gitmeyi tercih ettiğini yazdı.

Bu çelişki transferin henüz son aşamaya ulaşmadığını gösteriyor. Şimdilik şu üç senaryo masada kalmaya devam ediyor:

  1. Real Madrid teklifi artırır ve Leipzig ile anlaşır.

  2. PSG yüksek bir teklifle masaya geri döner.

  3. Alman kulübü tüm teklifleri reddederek Diomande'yi takımda tutar.

Real Madrid'in nihai adımı ne olacak?

Madrid ekibi oyuncunun ön onayını almış olabilir, ancak bu transferi bitirmek için yeterli değil. Asıl karar Leipzig'in talep ettiği miktar ile Real Madrid'in 115-120 milyon euroluk sınıra çıkmaya ne kadar hazır olduğuna bağlı.

Diomande'nin hızı, yaşı ve her iki kanatta oynayabilmesi onu Real Madrid'in uzun vadeli projesi için cazip bir aday haline getiriyor. Ancak resmi açıklama yapılana kadar bu anlaşmayı bitmiş bir transfer olarak değil, ciddi müzakere aşamasındaki büyük bir operasyon olarak değerlendirmek doğru olacaktır.

Sizce Yan Diomande için 120 milyon euro ödemek doğru bir karar mı? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve bu transfer haberini Telegram'da Real Madrid taraftarlarına ulaştırın.

Real MadridRB LeipzigYann DiomandePSGMichael Olise
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Real Madrid transfer piyasasında yeni bir 'bomba' patlatıyor: 120 milyon euroluk planReal Madrid transfer piyasasında yeni bir 'bomba' patlatıyor: 120 milyon euroluk planBugün, 22:54Fury Wach'ı durdurdu: Şimdi büyük dövüş yakın mı? (video)Fury Wach'ı durdurdu: Şimdi büyük dövüş yakın mı? (video)Bugün, 22:35Jurgen Klopp Almanya Milli Takımı'nın başına geçti: Ülkede büyük bir iyimserlik dalgasıJurgen Klopp Almanya Milli Takımı'nın başına geçti: Ülkede büyük bir iyimserlik dalgasıBugün, 21:33Muhammed Salah Beşiktaş'a yakın: Son karar kimde?Muhammed Salah Beşiktaş'a yakın: Son karar kimde?Bugün, 21:20Newcastle, Fikayo Tomori Transferi İçin Milan İle Görüşmelere BaşladıNewcastle, Fikayo Tomori Transferi İçin Milan İle Görüşmelere BaşladıBugün, 21:18Üç Dev Rodri İçin Yarışta: Favori Kim?Üç Dev Rodri İçin Yarışta: Favori Kim?Bugün, 21:16
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Fabio Cannavaro: "Bu hikaye bitmedi, sadece tek bir pişmanlığım var"
Fabio Cannavaro: "Bu hikaye bitmedi, sadece tek bir pişmanlığım var"
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Özbek savunmacı Bundesliga yolunda: Transfer bedeli belli oldu
Özbek savunmacı Bundesliga yolunda: Transfer bedeli belli oldu