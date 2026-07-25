Salma Paralluelo Barcelona'dan ayrılarak Lyon'a transfer oldu

İspanya kadın millî takımının yıldızı ve dünya şampiyonu Salma Paralluelo kariyerinde yeni bir sayfa açtı. 22 yaşındaki forvet, İspanyol kulübü Barcelona'dan ayrılarak Fransa'nın en güçlü takımlarından biri olan Lyon (OL Lyonnes) ile dört yıllık sözleşme imzaladı. Bu transfer, kadın futbolunda yaz transfer döneminin en ses getiren olaylarından biri oldu. Bu haberi Goal.com bildiriyor .

Goal.com'un aktardığı bilgilere göre Paralluelo, Fransız kulübüne serbest oyuncu olarak katıldı. Barcelona ile sözleşme yenileme müzakereleri haziran ayında başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Artık yetenekli futbolcu, 2030 yılına kadar geçerli olacak anlaşmayla Fransa liginde top koşturacak.

Yeni bir meydan okuma ve eski tanıdıklar

Bu transfer Salma için İspanya dışındaki ilk profesyonel deneyim olacak. İlginçtir ki kendisi Lyon'da eski teknik direktörü Jonatan Giraldez ile yeniden birlikte çalışacak. Paralluelo en verimli sezonunu tam da Giraldez'in yönetiminde geçirmiş ve 2023-24 yıllarında 34 gol ile 7 asiste imza atmıştı.

Barcelona'daki dört yıllık kariyeri boyunca Salma Paralluelo adeta bir kazanan haline geldi. Katalan kulübüyle toplam 14 büyük kupa kazandı. Bunlar arasında üç kez Kadınlar Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve dört kez İspanya ligi şampiyonluğu yer alıyor. Genel olarak bordo-mavililerin formasıyla 131 maçta sahaya çıkıp rakip fileleri 72 kez havalandırdı.

Lyon'un büyük hedefleri

Lyon kulübü bu transferle birlikte Avrupa futbolundaki hegemonyasını yeniden tesis etmeyi amaçlıyor. Paralluelo'nun yanı sıra kadroya Caroline Weir, Maria Luisa Grohs ve Johanna Rytting Kaneryd gibi yetenekli futbolcular da katıldı. Bu denli güçlü bir transfer kampanyası, kulübün önümüzdeki sezonlarda hem ulusal ligde hem de uluslararası alanda mutlak lider olma niyetini doğruluyor.

Dikkat çekici bir detay ise Salma'nın Barcelona'daki son maçında tam da yeni takımı Lyon'un kalesine Şampiyonlar Ligi finalinde iki gol atmış olmasıydı. Artık Fransız kulübünün ana golcüsü olarak goller atması bekleniyor. Futbolcu 27 Temmuz'dan itibaren takımla antrenmanlara katılacak ve dört gün sonra resmen kamuoyuna tanıtılacak.