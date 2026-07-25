Eldor Şomurodov «Ronaldo mı, Messi mi?» sorusunda kimi seçti?

Özbekistan millî takımının kaptanı Eldor Şomurodov, futbol dünyasının en ünlü tartışmalarından birine dair görüşlerini paylaştı. Kendisine Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'den yalnızca birini seçmesi teklif edildi, ancak golcü oyuncunun yanıtı tek bir isimle sınırlı kalmadı.

«Nima gap?» podcastinde sorulan bir soruyu yanıtlarken Şomurodov, iki futbolcunun başarıya ulaşma yolları arasındaki temel farkı da açıkladı.

Tek soru — İki büyük futbolcu

Sohbet sırasında Eldor Şomurodov'a kısa, ancak futbol taraftarlarını ikiye bölen o soru yöneltildi:

«Ronaldo mu, Messi mi?»

Özbek golcü, ikilisinden birini kesin olarak öne koymak yerine her iki futbolcuyu da seçtiğini söyledi.

«İkisini de seçerim. Çünkü herkesin söylediği gibi ben de bu fikre katılıyorum: Messi gerçek bir yetenek, Ronaldo ise çalışkanlık.»

Şomurodov'a göre iki efsane, futboldaki en yüksek seviyeye farklı yollardan ulaştı. Biri doğal yeteneğiyle öne çıkarken diğeri disiplin ve aralıksız çalışmanın simgesi hâline geldi.

Şomurodov neden Messi'nin oyununu daha çok beğeniyor?

Şomurodov, bir izleyici olarak Lionel Messi'nin maçlarını izlemekten daha çok keyif aldığını gizlemedi.

«Messi'nin oyununu izlemek bana daha çok zevk veriyor.»

Bu seçim her şeyden önce Arjantinli futbolcunun sahadaki tarzıyla ilgilidir. Messi'nin top sürme becerisi, pozisyonu önceden sezmesi ve beklenmedik hamleleri onu milyonlarca taraftar için benzersiz bir futbolcu kılmıştır.

Ancak Şomurodov'un bu görüşü, Ronaldo'nun seviyesini küçimsediği anlamına gelmez.

Ronaldo'nun hangi yönü onu hayran bırakıyor?

Eldor Şomurodov, Portekizli yıldızı uzun yıllar boyunca üst düzey performansını koruduğu için derinden takdir ettiğini vurguladı.

«Ronaldo'ya da büyük saygı duyuyorum. Çünkü bu kadar yıldır aynı seviyede kalmayı başarıyor.»

Bazı taraftarlar Cristiano Ronaldonun kendine olan aşırı öz güvenini olumsuz bir özellik olarak değerlendirir. Şomurodov ise buna farklı bir perspektiften baktı.

«Kimi insanlar egosunun çok yüksek olduğunu söylüyor. Bence onu bu seviyeye getiren de tam olarak bu ego.»

Özbekistan millî takım kaptanına göre Ronaldo'nun sınırsız öz güveni ve her zaman en iyisi olma arzusu, onu uzun yıllar boyunca futbolun zirvesinde tutan temel faktörlerden biriydi.

Şomurodov aslında kimi seçti?

Golcü futbolcunun yanıtından da anlaşılacağı üzere, maç izleme keyfi bakımından Messi'ye daha yakın duruyor. Ancak profesyonellik, çalışma azmi ve karakter söz konusu olduğunda Ronaldo'ya büyük bir hayranlık duyuyor.

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Sonuç olarak Şomurodov bir futbolcuyu seçip diğerini dışlamadı. O, Messi ve Ronaldo'nun futbol tarihindeki yerini farklı ama eşit derecede büyük iki yol olarak değerlendirdi.

Siz Eldor Şomurodov'un görüşüne katılıyor musunuz? Ronaldo mu, Messi mi — seçiminizi yorumlarda yazın ve makaleyi Telegram'daki futbolseverlerle paylaşın.