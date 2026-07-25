Real Madrid'de büyük temizlik: Bu beş oyuncuya dokunulmayacak...

Real Madrid'de José Mourinho yönetiminde yeni bir dönem başlarken, takım kadrosunda da ciddi değişiklikler bekleniyor. Haberlere göre kulüp, beş futbolcuyu gelecek projesinin dokunulmaz bir parçası olarak belirledi, ancak birkaç tanınmış oyuncunun geleceği hâlâ belirsizliğini koruyor.

En büyük merak konusu, bu listede Kylian Mbappé ve Jude Bellingham'ın yer alması, ancak Vinícius Júnior ile Eduardo Camavinga gibi yıldızlara aynı kesin güvenin duyulmamış olması.

Mourinho'nun beş temel direği

El Mundo gazetecisi Abraham Romero'nun aktardığı bilgilere göre, kulüp yönetimi ve José Mourinho şu futbolcuları neredeyse dokunulmaz olarak görüyor:

Kylian Mbappé;

Federico Valverde;

Arda Güler;

Bernardo Silva;

Jude Bellingham.

Bu beşlinin Real Madrid'in sadece yeni sezonda değil, gelecek yıllara yönelik sportif projesinde de merkezi bir rol oynaması bekleniyor.

José Mourinho, Haziran 2026'da resmi olarak Real Madrid'in teknik direktörlüğüne getirildi. Portekizli uzmanla 2029 yılına kadar sözleşme imzalandı ve kendisi Temmuz ayında takımı yeni sezona hazırlamaya başladı.

Bernardo Silva da bu listeye tesadüfen dahil edilmedi. Portekizli orta saha oyuncusu Haziran ayında Real Madrid ile 2028 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzaladı.

İki futbolcuyla müzakereler sona yaklaşıyor

Kaynakların belirttiğine göre Real Madrid, Aurélien Tchouaméni ve Brahim Díaz'ı da takımda tutmayı planlıyor. Her iki futbolcuyla da yeni sözleşme görüşmelerinin son aşamaya geldiği ifade ediliyor.

Tchouaméni geçen sezon Madrid ekibinin formasını 49 maçta giyerek takımın orta sahadaki ana aktörlerinden biri olmaya devam etti.

Futbolcu grubu Mevcut durum Mbappé, Valverde, Güler, Bernardo, Bellingham Neredeyse dokunulmaz Tchouaméni ve Brahim Díaz Yeni sözleşme müzakereleri Vinícius, Camavinga, Mastantuono, Endrick Geleceği hâlâ belirsiz Rodri ve Yan Diomande Olası transfer hedefleri

Ancak kulüp sözleşmelerin uzatıldığını henüz resmi olarak açıklamadı. Bu nedenle bu konuyu sonuçlanmış bir transfer olarak değil, müzakere sürecindeki bir plan olarak değerlendirmek gerekir.

Dört ünlü futbolcunun geleceği neden belirsiz?

Haberde Vinícius Júnior, Eduardo Camavinga, Franco Mastantuono ve Endrick'in Real Madrid'deki uzun vadeli geleceği konusunda henüz nihai bir karar alınmadığı vurgulandı.

Bu, hepsinin yaz aylarında satılacağı anlamına gelmiyor. Ancak kulüp büyük transferler gerçekleştirmek istiyorsa, hem kadroda hem de mali hesaplamalarda yer açmak zorunda kalacak.

Özellikle Vinícius'un durumu daha fazla ilgi çekiyor. Brezilyalı kanat oyuncusu son yıllarda Real Madrid'in ana yıldızlarından biri oldu, ancak Mbappé'nin merkezi figür haline gelmesi ve yeni kanat oyuncusu planları onun statüsünü etkileyebilir.

Dokunulmazlar listesinde yer almamak kesin olarak ayrılacağı anlamına gelmez. Ancak transfer سوقunda büyük bir teklif gelirse kulüp müzakere kapısını tamamen kapatmayabilir.

Rodri ve Diomande için büyük hamle başladı mı?

Real Madrid yönetiminin aynı anda iki büyük transfer üzerinde çalıştığı söyleniyor. İlk aday Manchester City'nin İspanyol orta sahası Rodri, ikincisi ise RB Leipzig'in 19 yaşındaki kanat oyuncusu Yan Diomande.

Rodri için henüz resmi görüşmeler doğrulanmadı. Bazı haberlerde Real Madrid'in ilgisinin ciddi olduğu belirtilirken, diğer kaynaklar kulüpler arasında henüz net bir temas olmadığını yazıyor. Bu nedenle bu transfer şimdilik olası bir senaryo olarak duruyor.

Diomande konusundaki durum çok daha aktif. AS gazetesinin haberine göre Real Madrid, Leipzig ile müzakerelere başladı ve 100 milyon euroluk ilk teklif reddedildi. Alman kulübü yaklaşık 130 milyon euro talep ediyor, anlaşma ise 120 milyon euro civarında sonuçlanabilir.

Büyük transferler kimin yerine yapılacak?

Rodri gelirse Real Madrid'in merkez orta sahasındaki rekabet keskin bir şekilde artacak. Bu durum ilk olarak Camavinga ve Tchouaméni'nin sürelerini etkileyebilir.

Diomande transferi ise hücum hattında çok daha büyük sorular doğuracaktır. 19 yaşındaki futbolcu her iki kanatta da oynayabiliyor, yani onun gelmesi Vinícius, Mastantuono, Brahim Díaz ve hatta Endrick'in geleceğini doğrudan etkileyebilir.

Real Madrid'in olası planı şu şekilde görünmektedir:

takımın beş ana liderini takımda tutmak;

Mourinho'nun oyun tarzına uygun bir kadro şekillendirmek;

sözleşmeleri kritik aşamaya gelen futbolcularla anlaşmaya varmak;

yüksek teklif gelmesi durumunda bazı yıldızların satışını değerlendirmek;

Rodri ve Diomande ile merkez ve kanatları güçlendirmek.

Real Madrid'de yeni bir hiyerarşi şekilleniyor

Mourinho'nun dönüşünün Real Madrid'de sadece teknik direktör değişikliğiyle sınırlı kalmayacağı anlaşılıyor. Kulüp, takımın yeni omurgasını oluşturarak geleceğin hangi oyuncular üzerine kurulacağını belirliyor.

Kulüp henüz resmi olarak dokunulmaz oyuncular listesini açıklamadı. Ancak gelen ve gidebilecek oyuncularla ilgili haberler, Madrid'de büyük bir yapılanma sürecinin başladığını gösteriyor.

En temel soru ise ortada duruyor: Vinícius Júnior yeni Real Madrid projesinde kalacak mı yoksa Diomande transferi onun Madrid'deki döneminin sona erdiğini mi gösteriyor?

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