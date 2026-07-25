Yapay Zeka Merkezleri Elektrik Şebekeleri İçin Beklenmedik Bir Tehdide Dönüştü

·43·Teknoloji
Yapay Zeka Merkezleri Elektrik Şebekeleri İçin Beklenmedik Bir Tehdide Dönüştü

Washington yakınlarında meydana gelen küçük bir arıza, yapay zeka ve veri merkezlerinin (data center) modern enerji sistemleri için ne denli ciddi tehlikeler oluşturabileceğini gözler önüne serdi. Normal şartlarda birkaç saniye içinde giderilmesi gereken bir aksaklık, veri merkezlerinin aynı anda şebekeden ayrılması nedeniyle on dakikadan uzun süren bir krize dönüştü. Bu konuda Techcrunch.com bildiriyor .

TechCrunch ve Reuters'ın haberlerine göre, Kuzey Virginia'da bir iletim hatlarının kopması sonucunda 3 gigawatt'tan fazla güç tüketen veri merkezleri neredeyse aynı anda şebekeden ayrıldı. Bu durum, ABD'nin en büyük şebeke operatörü olan PJM sisteminde ani bir voltaj sıçramasına yol açtı. Olay neticesinde New Jersey'den Illinois'e kadar olan bölgelerde ışıkların titrediği gözlemlendi, ancak neyse ki büyük çaplı kesintiler (blackout) yaşanmadı.

Küçük Arızadan Büyük Krize

Kuzey Virginia, dünyada en çok veri merkezinin toplandığı bölge konumundadır. Ting Labs startup'ının verilerine göre, elektrik şebekesindeki arıza hissedilir hissedilmez tüm merkezler otomatik olarak yedek güç kaynaklarına geçti. Bunun neticesinde sadece 30 saniye içinde şebekedeki 3,1 gigawattlık yük kayboldu. Enerji sistemi bu kaybı telafi etmeye fırsat bulamadan ek güçler de devre dışı kaldı ve toplam fazla enerji 3,49 gigawatt'a ulaştı.

Uzmanların açıklamasına göre, elektrik şebekesinin arz ve talep arasında kusursuz bir dengede çalışması gerekmektedir. Eğer bu denge bozulursa voltaj düşer veya aksine keskin bir şekilde yükselir. Veri merkezleri kendi ekipmanlarını korumak için saniyenin kesirlerinde karar alır ve şebekeden ayrılır. Bu durum ise zincirleme reaksiyonu tetikleyerek tüm bir bölgenin enerji sistemini altüst edebilir.

Gelecekteki Tehlikeler ve Çözümler

ON.Energy şirketinin teknik direktörü Ricardo de Azevedo bu olayı "madendeki kanarya" (yaklaşan tehlikenin habercisi) olarak nitelendirdi. Onun sözlerine göre, yapay zeka teknolojileri geliştikçe bu tür yüksek yüklenen nesnelerin sayısı artmakta ve bunların şebeke ile etkileşimi giderek karmaşıklaşmaktadır. Eğer veri merkezleri bu tür kesintileri daha yumuşak bir şekilde yönetmeyi öğrenmezse, gelecekte daha büyük kazaların yaşanması kaçınılmazdır.

Şu anda enerji sektörü uzmanları veri merkezleri için yeni standartların getirilmesini önermektedir. Bu durum şunları içerebilir:

  • Şebekeden ayrılma sürecini kademeli olarak gerçekleştirmek;
  • Yedek sistemleri şebeke istikrarını destekleyecek şekilde uyarlamak;
  • Yapay zeka yardımıyla yükü akıllı bir şekilde yöneten sistemleri devreye sokmak.
Bu olay, dijital ekonomi ile fiziksel altyapı arasındaki bağın ne kadar hassas olduğunu bir kez daha kanıtladı. Özbekistan gibi dijitalleşmeyi ve veri merkezi inşasını hızlandıran ülkeler için de ABD'deki bu deneyim, enerji sistemini tasarlarken önemli bir ders olmalıdır.

AIData CenterTeknolojiEnerjiABD
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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