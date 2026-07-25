Barcelona, Frenkie de Jong'un Kararından Endişeli: Kulüp, Ansu Fati Senaryosundan Korkuyor

·54·Spor
Barcelona, Frenkie de Jong'un Kararından Endişeli: Kulüp, Ansu Fati Senaryosundan Korkuyor

İspanyol kulübü Barcelona'nın orta saha oyuncusu Frenkie de Jong, sağ dizindeki sakatlığı ameliyatsız, konservatif bir yöntemle tedavi etmeye karar verdi. Kulüp yönetimi ve sağlık heyeti futbolcunun bu tercihine saygı duyduklarını belirtse de takım içinde ciddi endişeler ortaya çıktı. Spor basınına göre kulüp yetkilileri, olayların akışının beklenmedik bir yöne evrilmesinden korkuyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Mesele şu ki, Hollandalı futbolcunun sağ diz iç yan bağ yırtılmasıyla ilgili sakatlığı uzun süreli bir iyileşme süreci gerektiriyor. Barcelona doktorları ameliyat önermişti ancak De Jong bıçak altına yatmaktan kaçındı. Bu durum, kulüp yönetimine üç yıl önceki Ansu Fati ile ilgili hoş olmayan hatıraları hatırlattı.

Ansu Fati senaryosu tekrarlanacak mı?

Kulübün endişesi yersiz değil. Ocak 2022'de forvet Ansu Fati de sol uyluğundaki sakatlığı ameliyat ettirmeyi reddetmiş ve konservatif tedaviyi seçmişti. O dönem Barcelona doktorları cerrahi müdahalenin en güvenli yol olduğunu vurgulamış, ancak futbolcu kararında kesin bir şekilde direnmişti. Sonunda bu seçim beklenen sonucu vermedi ve futbolcunun iyileşme süreci uzayarak formunu ciddi şekilde etkiledi.

Frenkie de Jong'un durumunda da benzer bir tablo gözlemleniyor: kulüp sağlık personeli ile futbolcunun görüşleri uyuşmuyor. Konservatif tedavi yöntemi sonuç vermez ve yine de ameliyat gerekirse futbolcu en az dört aydan fazla bir süre sahalardan uzak kalabilir. Bu durumun takımın sezon planlarına büyük bir darbe vuracağı kesin.

Anlaşılan o ki De Jong bu sakatlığı Hollanda millî takımı safında, Dünya Kupası sırasında almış. Futbolcunun ifadelerine göre millî takım doktorları ona sakatlığın pek ciddi olmadığını ve oynamaya devam ederse durumunun kötüleşmeyeceğini söylemişler. Ancak Barcelona'ya döndükten sonra yapılan sağlık kontrolleri bağların ciddi şekilde yırtıldığını gösterdi.

Şu anda Frenkie de Jong, Barcelona kadrosundaki en etkili ve oyunu yönlendiren futbolculardan biri olarak kabul ediliyor. Uzun süreli sakatlığı, Hansi Flick yönetimindeki takım için orta sahada büyük bir boşluk yaratacak. Kulüp yönetimi futbolcunun en kısa sürede ve sorunsuz bir şekilde dönmesini umuyor, ancak tıbbi prognostik belirsizlikler takımda gerginliği canlı tutuyor.

BarcelonaFrenkie de JongAnsu FatiFutbolSakatlık
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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