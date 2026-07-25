Roskosmos Baykonur'dan Vazgeçmiyor: Dokuz Proton-M Roketinin Fırlatılması Bekleniyor

·62·Teknoloji
Roskosmos Baykonur'dan Vazgeçmiyor: Dokuz Proton-M Roketinin Fırlatılması Bekleniyor

Rus devlet uzay korporasyonu Roskosmos, Kazakistan topraklarında yer alan Baykonur Uzay Üssü'nü kullanmayı bırakma niyetinde değil. Aksine, iki ülke arasındaki stratejik iş birliğinin yeni bir aşamaya taşınacağı ve bu tesisten büyük projelerin hayata geçirilmeye devam edileceği açıklandı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Roskosmos Genel Müdür Yardımcısı Dmitriy Bakanov, "Vesti" programına verdiği röportajda, Rusya'nın şu anda üç temel kosmodrom kullandığını vurguladı. Bunlar; ulusal Vostochniy, askeri amaçlı Plesetsk ve kiralık Baykonur'dur. TASS ajansının haberine göre korporasyon, bu üç tesisi de eşit şekilde kullanmayı planlıyor ve bunlardan herhangi birinden vazgeçmeyi amaçlamıyor.

İş Birliğinin Yeni Ufukları ve Proton-M Projesi

Rusya ile Kazakistan arasındaki uzay alanı ilişkileri korunmakla kalmıyor, aynı zamanda gelişmeye devam ediyor. Taraflar arasında varılan anlaşma gereğince, yakın zamanda Baykonur'dan dokuz adet ağır sınıf Proton-M taşıyıcı roketin fırlatılması planlanıyor. Bu durum, söz konusu uzay üssünün uluslararası lojistik ve bilimsel araştırmalardaki öneminin hâlâ yüksek olduğunu kanıtlıyor.

Ayrıca röportajda "Bayterek" ortak projelerine de özel olarak değinildi. Söz konusu proje kapsamında Baykonur'dan yeni nesil Soyuz-5 taşıyıcı roketinin fırlatılması öngörülüyor. Bu proje, iki ülkenin teknolojik potansiyelini birleştirmeye ve uzay uçuşu maliyetlerini optimize etmeye hizmet ediyor.

Orta Asya bölgesi için Baykonur sadece teknolojik bir tesis değil, aynı zamanda büyük bir ekonomik ve siyasi semboldür. Kazakistan topraklarında yer alan bu kompleks, Rusya ile karşılıklı menfaate dayalı kira sözleşmeleri temelinde çalışmaktadır. Roskosmos'un bu açıklaması, bölgesel istikrarı ve uzun vadeli bilimsel iş birliğini korumaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Uzmanların fikrine göre Proton-M roketlerinin fırlatılması, ticari uyduların yörüngeye çıkarılmasında ve uluslararası uzay istasyonlarının ikmalinde önemli bir rol oynuyor. Baykonur'un altyapısı, bu tür ağır roketleri kabul etmek ve güvenli bir şekilde fırlatmak için en uygun alan olmaya devam ediyor.

RoskosmosBaykonurUzayRusyaKazakistan
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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