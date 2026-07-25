Atlético Madrid, PSG Yıldızı Kang-in Lee'nin Transferini Açıkladı: Yeni 7 Numaranın Sahibi

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Atlético Madrid, PSG Yıldızı Kang-in Lee'nin Transferini Açıkladı: Yeni 7 Numaranın Sahibi

İspanyol kulübü Atlético Madrid transfer pazarında bir kez daha ses getiren bir hamleye imza attı. Madrid ekibi, Paris Saint-Germain'in (PSG) orta saha oyuncusu ve Güney Kore milli takımının lideri Kang-in Lee ile sözleşme imzaladığını resmi olarak açıkladı. Bu transferin sadece kadroyu güçlendirmekle kalmayıp, aynı zamanda kulübün Asya pazarındaki itibarını artırmaya yönelik stratejik bir adım olduğu değerlendiriliyor. Bu bilgiyi Goal.com aktarıyor .

Edinilen bilgilere göre Atlético Madrid, bu transfer için Paris kulübüne 35 milyon euro ödedi. 25 yaşındaki futbolcu, başkent ekibiyle 2031 yazına kadar sürecek uzun vadeli beş yıllık bir sözleşme imzaladı. Bu transfer sayesinde Kang-in Lee, kariyerinin en parlak döneminde İspanya ligine geri dönüyor.

Efsanevi numara ve yeni sorumluluk

Kulüp yönetimi, Koreli futbolcuya duyduğu büyük güveni sembolik olarak da gösterdi. Kang-in Lee, Atlético Madrid formasıyla kulüp tarihinin en prestijli numarası kabul edilen 7 numarayı giyecek. Bu numara daha önce takımın önde gelen hücum oyuncuları ve efsanevi isimleri tarafından terletilmişti.

Atlético Madrid resmi açıklamasında oyuncunun teknik kapasitesine yüksek övgülerde bulundu: "Kang-in Lee; sol ayağını ustaca kullanan, ofansif orta saha ve kanatlarda aynı derecede etkili olabilen bir yetenek. Saha görüşü, top kontrolü ve nokta atışı şutları takımımızın oyununu yeni bir seviyeye taşıyacak."

La Liga'ya dönüş: Tanıdık şampiyona

Kang-in Lee için İspanya yabancı bir yer değil. İncheon'da doğan futbolcu, henüz 10 yaşındayken Valencia altyapısına katılmıştı. İspanya'da profesyonel bir futbolcu olarak kendini geliştirdi, Valencia ile Kral Kupası'nı kazandı ve sonrasında Mallorca formasıyla gösterdiği performansla dünya genelindeki scout'ların dikkatini çekti.

PSG formasıyla geçirdiği başarılı sezonların ardından futbolcu, Kuzey Amerika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nda Güney Kore'yi başarıyla temsil etti. Dünya Kupası'ndaki bu güven veren performansın, Atlético Madrid teknik direktörü Diego Simeone'nin transferi bitirmesindeki son itici güç olduğu belirtiliyor.

Bu transferin gerçekleşmesi şu yönleriyle önem taşıyor:

  • Atlético Madrid, ofansif orta saha hattını teknik açıdan zenginleştirdi;
  • Kulüp, Asya bölgesindeki milyonlarca taraftarın dikkatini üzerine çekti;
  • La Liga, en yetenekli eski temsilcilerinden birini geri kazandı.

Kang-in Lee artık yeni takımıyla antrenmanlara başlayacak ve yaklaşan yeni sezonda Madrid ekibinin ana silahlarından biri olması bekleniyor. Taraftarlar yeni 7 numaranın yapacağı başlangıcı sabırsızlıkla bekliyor.

Atlético MadridPSGKang-in LeeTransferLa Liga
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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