Jose Mourinho, Real Madrid'in baş antrenörü olma sürecini hızlandırmak istiyor

·82·Spor
Jose Mourinho, Real Madrid'in baş antrenörü olma sürecini hızlandırmak istiyor

Dünya futbolunun kuluarlarında yüzyılın en ses getiren ve heyecan verici dönüşlerinden biri yaşanmak üzere. Milyonlarca taraftarın kalbini fetheden ünlü ve çok yönlü uzman Jose Mourinho, Madrid'in Real Madrid kulübünün direksiyonunu yeniden ele almaya her zamankinden daha yakın. Nüfuzlu "Diario AS" gazetesinin yayınladığı son özel bilgilere göre, "Kraliyet Kulübü" ile Portekizli dahi arasında nihai anlaşmaya aslında Mayıs ayında zaten varılmıştı. Ancak Madridlilerin bilge lideri Florentino Perez, kulüp başkanlığı için bir sonraki seçimleri 7 Haziran tarihine belirlediği için, bu tarihi atamanın resmi olarak duyurulması biraz ertelenmişti.

Elbette, böyle bir bekleme ve belirsizlik durumunun, her zaman hızı seven Jose Mourinho'yu pek memnun etmediği söyleniyor. Portekizli teknik direktör, bu siyasi süreçler nedeniyle transfer pazarı ve yeni sezona hazırlanmak için en az iki haftalık çok değerli bir zamanı boşa harcadığını düşünüyor. Bu süre zarfında çoktan "masallar şehri" Madrid'e gelip takımı yeni zaferlere taşıma çalışmalarına başlayabilirdi.

Şimdi tüm organizasyonel meseleler ve seçimler başarıyla sonuçlanmış ve Florentino Perez yeniden başkanlık koltuğuna oturmuşken, Mourinho, Real Madrid yönetiminden resmi süreçleri hızlandırmasını talep ediyor. Bu anlaşma resmi olarak duyurulursa, dünya futbolu tarihinde yeni bir sayfa açılacak; Mourinho tam 13 yıllık bir aradan sonra "Santiago Bernabeu"ya dönecek. 2025/26 sezonunun ardından kulüpten ayrılan eski öğrencisi ve teknik direktör Alvaro Arbeloa'nın yerini alacak ve takımı yeni zirvelere taşımaya çalışacak.

Madrid'in Real Madrid kulübündeki yeni devrimi, Jose Mourinho'nun ilk transfer hedeflerini ve İspanya La Liga'sının en sıcak günlük gelişmelerini her zaman Zamin sayfalarında bizimle birlikte takip edin!

José MourinhoReal MadridFlorentino PérezMadridSantiago Bernabéu
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

New York Belediye Başkanı 2026 Dünya Kupası şampiyonu hakkında şaşırtıcı bir tahmin yaptıNew York Belediye Başkanı 2026 Dünya Kupası şampiyonu hakkında şaşırtıcı bir tahmin yaptıBugün, 13:26Florentino Perez yeniden seçildikten sonra rakibi hakkında sert bir açıklama yaptıFlorentino Perez yeniden seçildikten sonra rakibi hakkında sert bir açıklama yaptıBugün, 13:18Özbekistan'ın Hollanda'ya karşı muhtemel kadrosu belli olduÖzbekistan'ın Hollanda'ya karşı muhtemel kadrosu belli olduBugün, 12:49Özbekistan milli takımı Hollanda'ya karşı 2 maçta sahaya çıkacakÖzbekistan milli takımı Hollanda'ya karşı 2 maçta sahaya çıkacakBugün, 12:41Christian Eriksen kariyerini sonlandırmalı mı? Eski takım arkadaşından tavsiyeChristian Eriksen kariyerini sonlandırmalı mı? Eski takım arkadaşından tavsiyeBugün, 12:35Cristiano Ronaldo çocuklarına ünlü çalımlarını öğretiyorCristiano Ronaldo çocuklarına ünlü çalımlarını öğretiyorBugün, 11:56
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Sindarov ve Kasparov buluşması nesillerin sembolü oldu
Sindarov ve Kasparov buluşması nesillerin sembolü oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Harry Kane penaltıyı neden kaçırdı? "Kirli oyun" ifşa oldu
Harry Kane penaltıyı neden kaçırdı? "Kirli oyun" ifşa oldu
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)