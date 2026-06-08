Jose Mourinho, Real Madrid'in baş antrenörü olma sürecini hızlandırmak istiyor

Dünya futbolunun kuluarlarında yüzyılın en ses getiren ve heyecan verici dönüşlerinden biri yaşanmak üzere. Milyonlarca taraftarın kalbini fetheden ünlü ve çok yönlü uzman Jose Mourinho, Madrid'in Real Madrid kulübünün direksiyonunu yeniden ele almaya her zamankinden daha yakın. Nüfuzlu "Diario AS" gazetesinin yayınladığı son özel bilgilere göre, "Kraliyet Kulübü" ile Portekizli dahi arasında nihai anlaşmaya aslında Mayıs ayında zaten varılmıştı. Ancak Madridlilerin bilge lideri Florentino Perez, kulüp başkanlığı için bir sonraki seçimleri 7 Haziran tarihine belirlediği için, bu tarihi atamanın resmi olarak duyurulması biraz ertelenmişti.

Elbette, böyle bir bekleme ve belirsizlik durumunun, her zaman hızı seven Jose Mourinho'yu pek memnun etmediği söyleniyor. Portekizli teknik direktör, bu siyasi süreçler nedeniyle transfer pazarı ve yeni sezona hazırlanmak için en az iki haftalık çok değerli bir zamanı boşa harcadığını düşünüyor. Bu süre zarfında çoktan "masallar şehri" Madrid'e gelip takımı yeni zaferlere taşıma çalışmalarına başlayabilirdi.

Şimdi tüm organizasyonel meseleler ve seçimler başarıyla sonuçlanmış ve Florentino Perez yeniden başkanlık koltuğuna oturmuşken, Mourinho, Real Madrid yönetiminden resmi süreçleri hızlandırmasını talep ediyor. Bu anlaşma resmi olarak duyurulursa, dünya futbolu tarihinde yeni bir sayfa açılacak; Mourinho tam 13 yıllık bir aradan sonra "Santiago Bernabeu"ya dönecek. 2025/26 sezonunun ardından kulüpten ayrılan eski öğrencisi ve teknik direktör Alvaro Arbeloa'nın yerini alacak ve takımı yeni zirvelere taşımaya çalışacak.

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