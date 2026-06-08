Mbappe 2026 Dünya Kupası'nın gol kralını kim olarak görüyor?

·70·Spor
Mbappe 2026 Dünya Kupası'nın gol kralını kim olarak görüyor?

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yapacağı ve futbol dünyasının büyük bir heyecanla beklediği 2026 Dünya Kupası'na çok az zaman kaldı. Real Madrid kulübünün ve Fransa milli takımının lider forveti Kylian Mbappe, yaklaşan dünya şampiyonasında en çok golü kimin atacağına dair tahminlerini kendine özgü bir şekilde dile getirdi.

Son şampiyon Arjantin'in unvanını koruyacağı bu büyük turnuva öncesinde Mbappe The Touchline yayınına verdiği hızlı röportajda bir dizi yıldız futbolcu arasında bir seçim yaptı. Aşağıda Fransız golcünün beklenen ve beklenmeyen cevaplarını bulabilirsiniz:

— Yamal mı Haaland mı? — Yamal.

— Yamal mı Vinicius mu? — Vinicius.

— Vinicius mu Kane mi? — Vinicius.

— Vinicius mu Messi mi? — Messi.

— Messi mi Cristiano Ronaldo mu? — Cristiano.

— Cristiano mu Mbappe mi? — Ben!

Gördüğünüz gibi, Mbappe başta takım arkadaşı Vinicius'u genç yetenek Lamine Yamal ve Harry Kane'in önünde tutarken, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo fenomenine de yüksek değer verdi. Ancak son final sorusunda yüksek özgüvenini ve şampiyonluk karakterini sergileyerek, 2026 Dünya Kupası'nın mutlak gol kralının kendisi olacağını kesin bir dille vurguladı.

Kylian MbappeReal MadridLionel MessiCristiano RonaldoArjantin
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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