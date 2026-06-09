Kylian Mbappe Real Madrid'de Cristiano Ronaldo Sorunuyla Karşı Karşıya

·6·Spor
Kylian Mbappe Real Madrid'de Cristiano Ronaldo Sorunuyla Karşı Karşıya

Kylian Mbappe, şu anda Real Madrid'in hücum hattının ana yıldızı olarak büyük bir baskı altında. Bu durum, bir zamanlar kulüp efsanesi Cristiano Ronaldo'nun omuzlarına yüklenen yükü hatırlatıyor. İspanya'daki kariyerine verimli bir başlangıç yapmasına rağmen, Fransız forvet kibirle ve takım dengesini bozmakla suçlanıyor. Goal.com haber veriyor.

Real Madrid'in eski orta saha oyuncusu Rafael van der Vaart, Mbappe'yi savunarak eleştirilerin temelsiz olduğunu vurguladı. Ona göre, Paris Saint-Germain'den ayrıldıktan sonra Parislilerin oyununun iyileştiği yönündeki iddialar yanlış yorumlanıyor. Van der Vaart, Mbappe'yi kibirli olarak nitelendirmenin adaletsiz olduğunu ve onun sadece takımın en büyük yıldızı olduğunu söyledi.

"İnsanlar Mbappe'den bahsederken onun kibirli olduğunu söylediklerinde sinirleniyorum. PSG'de dünya standartlarında tek yıldız oydu. Böyle bir futbolcuyla oynadığınızda, diğer oyuncular biraz onun gölgesinde kalır. Takım galip gelemediğinde ise tüm suç ona yüklenir," dedi eski Hollandalı futbolcu.

Van der Vaart, bir zamanlar Cristiano Ronaldo ile birlikte top koşturduğu dönemleri hatırlayarak, takımda bir "mega yıldız" olmasının takım arkadaşlarının oyununu nasıl etkilediğini açıkladı. Ona göre, sahada daha iyi seçenekler olsa da herkes topu Ronaldo'ya atmaya çalışıyordu. Şu anda Mbappe de benzer bir taktiksel baskı yaşıyor.

"Real Madrid gibi büyük bir kulüpte herkes deli gibi eleştirilir. Ronaldo oynarken de takım kaybederse hep o suçlanırdı. Ancak şunu anlamak gerekir ki, Ronaldo sezonuna 60 gol atardı, Mbappe de şu anda benzer bir performans sergiliyor. Taraftarların neden onu eleştirdiğini anlamıyorum, geçen sezon da en iyi oyuncuydu," diye ekledi Van der Vaart.

Real MadridKylian MbappeCristiano RonaldoLa LigaFutbol
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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