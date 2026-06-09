Darwin Nunez beklenmedik şekilde Liverpool'a bedavaya dönebilir

Uruguaylı forvet Darwin Nunez, Suudi Arabistan'ın El-Hilal kulübüyle sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshettikten sonra serbest oyuncu haline geldi. Bu beklenmedik gelişme, onun Liverpool'a dönüşünün önünü açıyor. Merseyside ekibine, hücum hattını güçlendirmek amacıyla eski futbolcusunu bonservis bedeli ödemeden tekrar kadroya katma fırsatı sunuldu. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Darwin Nunez geçen yaz Suudi Pro Ligi'ne transfer olmuştu, ancak Orta Doğu'daki kariyeri beklenenden erken sona erdi. Haberlere göre, Karim Benzema'nın takıma katılmasının ardından yabancı oyuncu kotasıyla ilgili kısıtlamalar nedeniyle Nunez kayıt yaptıramadı. Şu anda 26 yaşındaki forvet, İngiltere Premier Lig'e dönmeye çok yakın.

Liverpool şu anda forvet sıkıntısı yaşayabilir, çünkü takım oyuncusu Hugo Ekitike ciddi bir sakatlık geçirerek uzun süre sahalardan uzak kaldı. Bu nedenle, kulüp yönetimi ve yeni teknik direktör Andoni Iraola için Darwin Nunez seçeneği oldukça cazip görünüyor. Nunez'in hızı ve fiziksel durumunun, Iraola'nın yüksek tempoya dayalı oyun stiline uygun olduğu vurgulanıyor.

Eski forvete sadece Liverpool değil, Chelsea ve Newcastle gibi kulüpler de ilgi gösteriyor. Ancak Nunez'in kendisi Anfield'a dönmeye eğilimli. Nunez, Liverpool'daki önceki döneminde İngiltere Premier Lig'de 25 gol atıp 16 asist yapmıştı. Transfer gerçekleşirse, bu sezonun en ses getiren dönüşlerinden biri olacak.