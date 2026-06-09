Darwin Nunez beklenmedik şekilde Liverpool'a bedavaya dönebilir

·2·Spor
Darwin Nunez beklenmedik şekilde Liverpool'a bedavaya dönebilir

Uruguaylı forvet Darwin Nunez, Suudi Arabistan'ın El-Hilal kulübüyle sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshettikten sonra serbest oyuncu haline geldi. Bu beklenmedik gelişme, onun Liverpool'a dönüşünün önünü açıyor. Merseyside ekibine, hücum hattını güçlendirmek amacıyla eski futbolcusunu bonservis bedeli ödemeden tekrar kadroya katma fırsatı sunuldu. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Darwin Nunez geçen yaz Suudi Pro Ligi'ne transfer olmuştu, ancak Orta Doğu'daki kariyeri beklenenden erken sona erdi. Haberlere göre, Karim Benzema'nın takıma katılmasının ardından yabancı oyuncu kotasıyla ilgili kısıtlamalar nedeniyle Nunez kayıt yaptıramadı. Şu anda 26 yaşındaki forvet, İngiltere Premier Lig'e dönmeye çok yakın.

Liverpool şu anda forvet sıkıntısı yaşayabilir, çünkü takım oyuncusu Hugo Ekitike ciddi bir sakatlık geçirerek uzun süre sahalardan uzak kaldı. Bu nedenle, kulüp yönetimi ve yeni teknik direktör Andoni Iraola için Darwin Nunez seçeneği oldukça cazip görünüyor. Nunez'in hızı ve fiziksel durumunun, Iraola'nın yüksek tempoya dayalı oyun stiline uygun olduğu vurgulanıyor.

Eski forvete sadece Liverpool değil, Chelsea ve Newcastle gibi kulüpler de ilgi gösteriyor. Ancak Nunez'in kendisi Anfield'a dönmeye eğilimli. Nunez, Liverpool'daki önceki döneminde İngiltere Premier Lig'de 25 gol atıp 16 asist yapmıştı. Transfer gerçekleşirse, bu sezonun en ses getiren dönüşlerinden biri olacak.

LiverpoolDarwin NunezTransferlerİngiltere Premier LigEl-Hilal
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Ronald Koeman Özbekistan maçında neler söyledi?Ronald Koeman Özbekistan maçında neler söyledi?Bugün, 06:13Uluslararası yayın, Hollanda maçında başarısız olan Özbek futbolcuları açıkladıUluslararası yayın, Hollanda maçında başarısız olan Özbek futbolcuları açıkladıBugün, 06:01Özbekistan milli takımının dünkü maçtaki performansı nasıl değerlendirildi?Özbekistan milli takımının dünkü maçtaki performansı nasıl değerlendirildi?Bugün, 05:50Van Dijk'in dünkü maçla ilgili sözleri ülkesinde tartışmalara neden olduVan Dijk'in dünkü maçla ilgili sözleri ülkesinde tartışmalara neden olduBugün, 05:42Özbekistan milli takımı Hollanda karşısında mağlup oldu (video)Özbekistan milli takımı Hollanda karşısında mağlup oldu (video)Bugün, 05:30
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Sindarov ve Kasparov buluşması nesillerin sembolü oldu
Sindarov ve Kasparov buluşması nesillerin sembolü oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Harry Kane penaltıyı neden kaçırdı? "Kirli oyun" ifşa oldu
Harry Kane penaltıyı neden kaçırdı? "Kirli oyun" ifşa oldu
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)