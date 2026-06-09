Bayer Leverkusen yeni teknik direktör atadı: Carles Martinez ve Xabi Alonso benzerliği

Bayer Leverkusen, Carles Martinez'i yeni teknik direktör olarak atadı ve onu kulübün "B planı" olarak tanıttı. Xabi Alonso ile birçok benzerliği bulunan bu İspanyol uzman, "ilaç üreticileri"nin tarzına uygun birçok özelliğe sahip. Her iki teknik direktör de İspanyol devlerinin altyapılarında işe başladı: Alonso Real Madrid'de, Martinez ise Barcelona akademisi La Masia ve Espanyol sisteminde deneyim kazandı. Bu haberi Goal.com aktarıyor .

Martinez'in teknik direktörlük kariyeri kendine özgü bir seyir izledi. 2019'da Barcelona sisteminden ayrıldıktan sonra Al-Rayyan ve Kuveyt genç milli takımlarında çalıştı. 2023'te Toulouse'a giden Martinez, burada metodoloji bölüm başkanı ve yardımcı antrenör olarak Fransa Kupası'nı kazanmaya katkı sağladı. Daha sonra teknik direktör olan Martinez, takımı son on yılın en iyi sonucuna taşıdı.

Leverkusen yönetimi başlangıçta Andoni Iraola'yı düşünmüş, ancak o Liverpool'u tercih edince seçim 42 yaşındaki Martinez'de durdu. Oyun tarzı Pep Guardiola ve Xabi Alonso'nun felsefesine yakın olan Martinez, modern, top kontrolüne dayalı ve zeki ofansif futbolu savunuyor.

Bayer taraftarları artık Kasper Hjulmand dönemindeki belirsiz oyundan vazgeçip, net ve disiplinli bir futbol izlemeyi bekliyor. Martinez, rakibe uyum sağlama, disiplinli takım savunması ve Xabi Alonso döneminde başarı getiren üçlü savunma şemasını tercih ediyor. Bu durumun Leverkusen'in Bundesliga'da yeniden üst sıralar için mücadele etmesine zemin hazırlaması bekleniyor.