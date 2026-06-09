Bayer Leverkusen yeni teknik direktör atadı: Carles Martinez ve Xabi Alonso benzerliği

·5·Spor
Bayer Leverkusen yeni teknik direktör atadı: Carles Martinez ve Xabi Alonso benzerliği

Bayer Leverkusen, Carles Martinez'i yeni teknik direktör olarak atadı ve onu kulübün "B planı" olarak tanıttı. Xabi Alonso ile birçok benzerliği bulunan bu İspanyol uzman, "ilaç üreticileri"nin tarzına uygun birçok özelliğe sahip. Her iki teknik direktör de İspanyol devlerinin altyapılarında işe başladı: Alonso Real Madrid'de, Martinez ise Barcelona akademisi La Masia ve Espanyol sisteminde deneyim kazandı. Bu haberi Goal.com aktarıyor .

Martinez'in teknik direktörlük kariyeri kendine özgü bir seyir izledi. 2019'da Barcelona sisteminden ayrıldıktan sonra Al-Rayyan ve Kuveyt genç milli takımlarında çalıştı. 2023'te Toulouse'a giden Martinez, burada metodoloji bölüm başkanı ve yardımcı antrenör olarak Fransa Kupası'nı kazanmaya katkı sağladı. Daha sonra teknik direktör olan Martinez, takımı son on yılın en iyi sonucuna taşıdı.

Leverkusen yönetimi başlangıçta Andoni Iraola'yı düşünmüş, ancak o Liverpool'u tercih edince seçim 42 yaşındaki Martinez'de durdu. Oyun tarzı Pep Guardiola ve Xabi Alonso'nun felsefesine yakın olan Martinez, modern, top kontrolüne dayalı ve zeki ofansif futbolu savunuyor.

Bayer taraftarları artık Kasper Hjulmand dönemindeki belirsiz oyundan vazgeçip, net ve disiplinli bir futbol izlemeyi bekliyor. Martinez, rakibe uyum sağlama, disiplinli takım savunması ve Xabi Alonso döneminde başarı getiren üçlü savunma şemasını tercih ediyor. Bu durumun Leverkusen'in Bundesliga'da yeniden üst sıralar için mücadele etmesine zemin hazırlaması bekleniyor.

BayerBundesligaCarles MartinezXabi AlonsoBarcelona
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Özbekistan kalesine 2 gol atan futbolcuya 3 teklif geldi...Özbekistan kalesine 2 gol atan futbolcuya 3 teklif geldi...Bugün, 09:05Madrid'in Real kulübü Denzel Dumfries transferini resmen tamamladıMadrid'in Real kulübü Denzel Dumfries transferini resmen tamamladıBugün, 08:55Bavyera, Michael Olise konusunda Real Madrid'e ret cevabı vermeye hazırBavyera, Michael Olise konusunda Real Madrid'e ret cevabı vermeye hazırBugün, 08:53Neymar Dünya Kupası'na hazır mı? Brezilya millî takımı yeni bilgi verdiNeymar Dünya Kupası'na hazır mı? Brezilya millî takımı yeni bilgi verdiBugün, 08:53Liverpool efsanesi Divock Origi 31 yaşında kariyerini sonlandırdıLiverpool efsanesi Divock Origi 31 yaşında kariyerini sonlandırdıBugün, 08:16Erling Haaland ve Jamal Musiala: İngiltere milli takımında oynayabilecek yıldızlarErling Haaland ve Jamal Musiala: İngiltere milli takımında oynayabilecek yıldızlarBugün, 07:18
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Sindarov ve Kasparov buluşması nesillerin sembolü oldu
Sindarov ve Kasparov buluşması nesillerin sembolü oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Harry Kane penaltıyı neden kaçırdı? "Kirli oyun" ifşa oldu
Harry Kane penaltıyı neden kaçırdı? "Kirli oyun" ifşa oldu
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)