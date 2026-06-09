Manchester City, Tottenham savunmacısının transferini gerçekleştirmek istiyor

Avrupa futbolunda bir başka büyük ve ses getiren transfer anlaşması olgunlaşıyor. İngiltere Premier Ligi'nin mevcut devi ve en güçlü takımlarından biri olan Manchester City, mevcut transfer döneminde savunma hattını köklü bir şekilde güçlendirme çalışmalarına başladı. İspanya'nın prestijli ve popüler AS gazetesinin yayınladığı son özel haberlere göre, 'şehirli'lerin yönetimi, takım kadrosundaki en zayıf ve sorunlu noktalardan biri olan sağ bek bölgesini güçlendirmek için yeni bir yıldızı kadroya katmayı hedefliyor.

Kaynak özellikle vurgulayarak, Manchester City'nin bu stratejik planı hayata geçirmek için Londra'nın Tottenham Hotspur kulübü ile İspanyol yetenekli savunmacı Pedro Porro'nun transferi konusunda ilk resmi temasları ve müzakere sürecini başlattığını belirtiyor. Manchester temsilcileri, İspanya milli takımıyla okyanus ötesindeki prestijli Dünya Kupası'na giden yetenekli futbolcuyla, dünya şampiyonası resmen başlamadan önce tam anlaşmaya varmak ve sözleşme meselesini kesin olarak çözmek istiyor.

Şu anda Londra'nın Tottenham kulübünün yönetimi, Pedro Porro ile mevcut sözleşmenin uzatılması konusunda yürütülen iç görüşmelerde bir karara varamıyor. Futbolcunun Londralılarla mevcut iş sözleşmesi uzun vadeli olup 2030 yılının ortasına kadar geçerli. Bu nedenle 'spurlar' liderlerini kolayca elden çıkarmak istemiyor. Hızlı ve ofansif İspanyol savunmacının transfer bedelini tam 50 milyon sterlin (yaklaşık 58 milyon euro) olarak belirlediler ve bu tutarın altına inmek istemiyorlar.

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