Arsenal tıbbi bölüm başkanını beklenmedik şekilde görevden aldı

·4·Spor
Arsenal tıbbi bölüm başkanını beklenmedik şekilde görevden aldı

Londra'nın Arsenal kulübü, Şampiyonlar Ligi finalindeki mağlubiyetten birkaç gün sonra, spor tıbbi bölümü başkanı Dr. Zafar Iqbal'ı görevden alma konusunda beklenmedik bir karar aldı. 22 yıllık aradan sonra İngiltere Premier Lig şampiyonluğunu kazanan takımın yönetimi, bu uzmanla derhal yollarını ayırma kararı verdi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Kulübün icra direktörü Richard Garlick, geçen Pazartesi günü yapılan toplantıda 51 yaşındaki doktora görevden alınacağını bildirdi. The Telegraph'ın haberine göre, bu karar kulüp çalışanları için tamamen beklenmedik bir durum oldu. Daha önce Arsenal, sakatlıkla ilgili sorunları analiz etmek için İspanyol fizyoterapist Joaquin Acedo'yu davet etmişti.

Sezon boyunca takım 63 maça katılarak büyük fiziksel baskı altında kaldı. Martin Odegaard, Bukayo Saka, Jurrien Timber ve Kai Havertz gibi kilit futbolcuların uzun süreli sakatlıkları, tıbbi kadronun eleştirilmesine neden olmuştu. Ayrıca, Ocak ayında Mikel Merino'nun ayağını kırması da durumu karmaşıklaştırmıştı.

Mikel Arteta önderliğindeki teknik kadro yüksek yoğunluklu antrenman sistemini hayata geçirmiş olsa da, futbolcuların fiziksel durumunu koruma meselesi yönetimi düşündürdü. Şimdi kulübün, 2026-27 sezonu başlamadan önce yeni, yüksek nitelikli bir uzman bulması gerekiyor.

Zafar Iqbal, daha önce Liverpool, Tottenham ve Crystal Palace gibi kulüplerde çalışan deneyimli bir uzman olarak tanınıyordu. Arsenal yönetimi, yeni sezonda şampiyonluk unvanını korumak ve futbolcuların dayanıklılığını artırmak için tıbbi sistemi tamamen yeniden yapılandırmayı planlıyor.

Arsenalİngiltere Premier LigTransferŞampiyonlar LigiMikel Arteta
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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