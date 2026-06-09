Declan Rice, Kobbie Mainoo'nun oyunundaki eksiklikleri ortaya çıkardı

·6·Spor
Declan Rice, Kobbie Mainoo'nun oyunundaki eksiklikleri ortaya çıkardı

Arsenal'ın yıldızı Declan Rice, Manchester United orta saha oyuncusu Kobbie Mainoo'nun topsuz alandaki hareketliliğinin verimliliğine şüpheyle yaklaşıyor. Genç yetenek, İngiltere milli takımının Dünya Kupası kadrosunda Rice ile birlikte ilk 11'de sahaya çıkmayı hedeflese de, defansif hareketleri konusunda soru işaretleri doğdu. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Manchester United baş antrenörü Michael Carrick, gelecek sezon Mainoo'nun ofansif potansiyelini tam anlamıyla ortaya çıkarmak için orta saha hattında köklü değişiklikler yapmayı planlıyor. Antrenör, Nisan ayında Chelsea'ye karşı alınan 1-0'lık galibiyette Mainoo'nun sergilediği defansif performansı yüksek değerlendirse de, Declan Rice'ın genç futbolcunun defanstaki bazı hatalarından endişe duyduğu belirtiliyor.

Carrick, takım oyununu güçlendirmek için Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi'ndeki başarılı Vitinha, Fabian Ruiz ve Joao Neves üçlüsünü örnek olarak seçti. Manchester United'ın 4-2-3-1 dizilişinde kalmayı planlamasına rağmen, Bruno Fernandes'in arkasında Mainoo'ya daha fazla özgürlük tanınması ve onu rakip ceza sahasına daha sık girmeye teşvik etmesi hedefleniyor.

Bu taktiksel değişiklikleri hayata geçirmek için 'kırmızı şeytanlar', Atalanta'dan Brezilyalı ön libero Ederson'un transferi konusunda 38 milyon sterlinlik anlaşmaya vardı. Ederson'un gelişi, Mainoo'nun defansif yükünden kurtulup daha çok hücuma odaklanmasını sağlayacak. Bu arada kulüp, kıdemli oyuncu Casemiro ile yolları ayırmaya hazırlanıyor.

Mainoo yakın zamanda kulüple beş yıllık yeni sözleşme imzaladı, ancak İngiltere milli takımının ilk 11'inde yer kapmak için Rice'ın itirazlarına neden olan topsuz oyun verimliliğini artırması gerekiyor. Manchester United artık tüm dikkatini yeni sezon öncesi kadroyu tamamen şekillendirmeye verecek.

Manchester UnitedDeclan RiceKobbie MainooTransferlerİngiltere
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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